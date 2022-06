Stride : le mode multijoueur arrive au mois de juin

Après plus d'un an de phase de test, ainsi que de récents évènements ayant valu au titre d'être retiré du store Quest pour des conflits financiers avec Facebook dans le cadre de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, le studio russe Joy Way annonce enfin de façon officielle la parution prochaine du mode multijoueur du jeu de parkour en réalité virtuelle Stride.

Il y a quasiment un an maintenant, le studio lançait en phase de test un mode multijoueur pour Stride nommé « Horde de zombies », uniquement destinée à la version SteamVR. Dans des environnements fermés, il fallait jouer au loup (souvenirs, souvenirs...) et faire en sorte de ne pas être infecté par les joueurs étant désignés comme des zombies.

De nouveaux modes de jeux sont aussi censés venir étoffer le gameplay, mais rien n'a été dit récemment en ce sens. Toujours est-il que la bande-annonce officielle du mode multijoueur nous présente de nouveaux environnements à parcourir à plusieurs, ce qui devrait faire plaisir à beaucoup de monde. En effet, nous avions pu tester le jeu dans sa version Quest et avions été déçus par le manque d'originalité proposé. Le monde zombie semble être toujours de la partie, les niveaux sont tout en verticalité, ils feront appel à votre dextérité et pour couronner ce nouvel aspect social, il sera possible de changer de tenue pour être très voyant par les zombies.

La mise à jour arrivera ce mois de juin sans plus de détails sur son contenu exact et sera disponible sur le store Quest et SteamVR. Cependant, rien n'a été précisé quant au store Rift ni même pour celui de Sony avec le PSVR.

N'oubliez pas que nous proposons, avec notre application Quest Games Optimizer, une optimisation graphique le jeu afin de le rendre encore plus beau !

Si vous n'avez pas encore sauté le pas, vous pouvez vous offrir un Meta Quest 2 chez Boulanger, la Fnac, Darty ou Amazon pour 349,99 €.