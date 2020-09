Super Mario 3D All-Stars : la compilation Switch se lance en vidéo

Mario, le plus célèbre des personnages du paysage vidéoludique, fête actuellement ses 35 ans, et Nintendo a décidé de célébrer cet anniversaire en lançant hier Super Mario 3D All-Stars, qui regroupe trois aventures en 3D du plombier moustachu sorties sur Nintendo 64, GameCube et Wii.

Ces jeux, vous les connaissez déjà, il s'agit de Super Mario 64, Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy, qui bénéficient d'une meilleure résolution sur Nintendo Switch, avec un affichage en 16:9 inédit pour Super Mario Sunshine et une compatibilité avec les Joy-Con et de la coopération pour Super Mario Galaxy. Les joueurs peuvent également retrouver les trois bandes originales dans le menu, avec un total de 170 pistes.

Super Mario 3D All-Stars est disponible dès maintenant sur Nintendo Switch, mais les stocks ont fondu comme neige au soleil, vous pouvez quand même vous procurer le titre contre 76,89 € sur Amazon.fr. Le jeu est évidemment également disponible sur l'eShop, mais jusqu'au 31 mars 2021, après quoi il ne sera plus proposé à l'achat sur la boutique de la Switch.

