Switch 2 : vous comptiez jouer à tous vos jeux avec la nouvelle manette GameCube ? Mauvaise nouvelle

Depuis l'arrivée de jeux rétro dans l'abonnement Nintendo Switch Online, le constructeur japonais propose des manettes inspirées de ses anciennes consoles sur sa boutique officielle. Des manettes réservées aux abonnés et qui sont idéales pour le retrogaming, mais il est possible de les utiliser sur d'autres jeux... à condition d'avoir assez de boutons évidemment. Si la manette NES est très limitée, il y a moyen de s'amuser avec les manettes de SNES, N64 et Mega Drive. Mais quid de la manette GameCube ?

Lors de la présentation de sa prochaine console, Nintendo a annoncé l'arrivée de jeux GameCube dans l'abonnement NSO + Pack additionnel sur Switch 2 et une manette de sa vieille console va voir le jour, moyennant 69,99 €. La manette GameCube est riche en boutons, il ne manque pas grand-chose, si ce n'est les clics sur les joysticks, alors en théorie, elle est idéale pour un paquet de jeux récents. Malheureusement, comme le précise le constructeur sur son site officiel (via VGC), « la manette est uniquement compatible avec Nintendo GameCube: Nintendo Classics ». En clair, en dehors des jeux GameCube présents dans l'application de titres rétro, la manette ne devrait servir à rien. Une mention déjà discrètement affichée lors de la présentation de la Switch 2 la semaine dernière, mais passée relativement inaperçue à ce moment-là.

Au lancement de la Switch 2 en juin prochain, les abonnés au Nintendo Switch Online + Pack additionnel pourront redécouvrir The Legend of Zelda: The Wind Waker, SoulCalibur II et F-ZERO GX, d'autres titres seront rajoutés par la suite. Et, comme la console, il faut s'inscrire sur le site de Nintendo pour espérer pouvoir acheter la manette GameCube.

