Switch 2 : le créateur d'Okami insulte copieusement les leakers

Hier, Nintendo a enfin officialisé sa prochaine console, la Switch 2. Nous n'avons eu droit qu'à une courte vidéo montrant la machine et un Mario Kart inédit, il faudra patienter pour en savoir davantage. Mais cette présentation n'avait rien d'une surprise, la Switch 2 avait déjà leaké un peu partout sur la Toile, avec des informations qui se sont vues confirmées hier, gâchant un peu la surprise.

Hideki Kamiya, réalisateur de Resident Evil 2, Devil May Cry, Viewtiful Joe, Okami, Bayonetta ou encore The Wonderful 101, a pris la parole sur X/Twitter afin de dénoncer ces fuites et il n'y va pas avec le dos de la cuillère :

Hideki Kamiya a en effet récemment dévoilé une suite d'Okami lors des Game Awards 2024, qui n'avait heureusement pas fuité avant son annonce, offrant une magnifique surprise pour les joueurs. Mais le concepteur japonais ne s'arrête pas là :

Le leaker de merde n'agit que pour son propre plaisir et sa propre satisfaction, non seulement cela ne profite à personne, mais cela provoque également toutes sortes de pertes d'opportunités et n'a rien fait dont il puisse être fier devant les autres. Ils sont des racailles parmi les racailles. Donc, je pense qu'il serait préférable que vous soyez couverts de merde de la tête aux pieds et jetés hors de l'atmosphère... et qu'ensuite vous arrêtiez de penser et que vous erreriez pour toujours...

Le leaker de merde est dans une position de responsabilité où il a accès à des informations que seul un nombre très limité de personnes peut connaître, mais ce qu'il fait n'est rien de plus qu'une expression de son sale besoin d'approbation, sans même un soupçon de rationalité. C'est honteux. En tant qu'êtres humains, nous devrions blâmer ces salauds, pas les fabricants dont les secrets ont été dévoilés, et nous devons les écraser le plus vite possible...