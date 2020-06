Switch : 7 nouveaux jeux Electronic Arts à venir ces 12 prochains mois

Electronic Arts a fait plusieurs annonces sympathiques lors de l'EA Play Live cette nuit. Et dans le communiqué résumant tout cela, l'éditeur a même lâché une petite information qui ravira les amateurs de la Switch : « sept nouveaux jeux seront lancés sur Nintendo Switch au cours des douze prochains mois », soit d'ici juin 2021.

Si vous aimez les jeux d'Electronic Arts et la console de Nintendo, vous aurez donc de quoi faire cette année et la suivante. Mais quels pourraient bien être ces sept titres prévus ? Trois sont officiellement connus, à savoir Burnout Paradise Remastered de sortie aujourd'hui, ainsi qu'Apex Legends et FIFA 21 (en Édition Héritage) cet automne. Pour les quatre autres, tout n'est que spéculation.

Les EA Originals que sont It Takes Two et Lost in Random n'ont pas précisé sur quelles consoles ils verraient le jour, feront-ils partie des nouveautés de la Switch ? Y aura-t-il également le nouveau Skate, fraîchement annoncé ? Un portage de Rocket Arena en vue ? Et pourquoi pas le Mass Effect Trilogy qui pourrait sortir cette année ? Affaire à suivre.