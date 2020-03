Switch : la console en rupture de stock aux États-Unis

En France, en raison de la fermeture des magasins spécialisés dans les produits culturels et des retards de livraison des plateformes en ligne, il est plus difficile de se procurer des consoles de jeux. Mais pour le moment, il est toujours possible de se dégoter une machine neuve, à condition d'être un peu patient.

La situation est néanmoins plus problématique en Amérique du Nord, notamment pour la Switch. Les chaînes de livraison tournent au ralenti depuis quelques jours, et alors que des commerces sont encore ouverts, il est devenu quasiment impossible de se procurer la console de Nintendo en magasin. Le constructeur a reconnu la situation, et a annoncé travailler pour résoudre le problème au plus vite.

La Nintendo Switch est indisponible divers magasins aux États-Unis, mais d'autres systèmes sont en route. Nous nous excusons pour tout inconvénient.

Alors que les Étasuniens sont aussi invités à rester chez eux pour pratiquer la « distanciation sociale » prônée par Donald Trump, une augmentation de l'intérêt des consommateurs pour la plateforme a peut-être aussi vidé les stocks plus rapidement qu'à la normale. Surtout que, vous le savez bien, Animal Crossing: New Horizons est sorti la semaine passée, donnant un regain d'intérêt net pour la plateforme. Certains revendeurs tiers encore en possession du fameux sésame se font cependant plaisir : les prix de vente de la Switch dans les boutiques en ligne ont drastiquement augmenté cette semaine.

Tout devrait rentrer dans l'ordre rapidement aux États-Unis, si les mesures gouvernementales ne sont pas durcies d'ici là : espérons tout de même pour les joueurs européens que la situation ne se produise pas par chez nous.

Lire aussi : Amazon va privilégier les commandes prioritaires, vos jeux vidéo et consoles seront en retard !