Switch : un brevet montre un Joy-Con seul... une nouvelle manette à venir ?

Tout se bouscule du côté de Nintendo. En plus d’une rumeur faisant état d’un prochain Monster Hunter arrivant sur Switch, un nouveau brevet, déposé en avril 2018 par Big N., a de quoi intriguer la communauté. Un seul Joy-Con y est présent, et non une paire comme les joueurs y sont habitués. La manette possède quelques autres petits changements. En effet, le bouton « + » n’est plus présent. Vous noterez également que la partie permettant de la glisser/connecter directement à une Switch n’est pas non plus de la partie.

Nous ne savons pas grand-chose de ce pad si ce n'est qu'il pourrait être un potentiel nouveau joujou technologique pour accompagner un modèle Switch amélioré dont les rumeurs se multiplient à l’approche de la PlayStation 5 et de la Xbox Series X. La firme du plombier moustachu est connue pour faire preuve d'une grande imagination concernant le design de ses machines, il nous tarde donc de découvrir si ce nouveau Joy-Con est pour demain ou pour jamais.

