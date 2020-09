RUMEUR sur Monster Hunter : un nouveau jeu prochainement annoncé sur Switch ?

La franchise Monster Hunter est plus populaire que jamais, le dernier opus en date s'est vendu à plus de 16 millions d'exemplaires sur PC, PS4 et Xbox One. Cependant, la Switch est un peu mise de côté, difficile d'imaginer un portage de ce Monster Hunter: World sur la console de Nintendo, qui n'a eu donc droit qu'à Monster Hunter Generations Ultimate, un portage de Monster Hunter Generations sorti à l'origine sur 3DS.

Cependant, un nouveau jeu Monster Hunter pourrait être annoncé prochainement sur Nintendo Switch, comme le laisse entendre AestheticGamer, très bien renseigné sur les jeux de Capcom et surtout les Resident Evil, tant qu'il ne parle pas de résolution d'image. L'insider a récemment tweeté quelques informations en vrac concernant Resident Evil Village, RE4, le développement de Silent Hill, une nouveauté pour la saga Shenmue d'ailleurs officialisée ce matin, un évènement PS5 à venir à la mi-septembre et l'annonce d'un jeu Monster Hunter sur Switch, qui utiliserait le moteur de jeu RE Engine. Un moteur utilisé sur Resident Evil 7: Biohazard, les remakes RE2 et RE3 ou encore Devil May Cry 5, qui a donc fait ses preuves sur PC, PS4 et Xbox One, mais encore jamais sur Switch.

La console de Nintendo va-t-elle enfin avoir droit à son Monster Hunter inédit ? La franchise a toujours été présente sur les consoles portables (PSP et 3DS), il ne serait donc pas étonnant que Capcom dévoile ce titre prochainement, d'autant plus que le Tokyo Game Show 2020 aura lieu du 23 au 27 septembre en ligne, le moment idéal pour présenter un jeu Monster Hunter.