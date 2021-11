BON PLAN TCL 10 Pro : le smartphone avec écran AMOLED incurvé et capteur 64 MP à prix réduit

Le smartphone TCL 10 Pro n'a rien à envier aux smartphones haut de gamme en termes de finition. Avec son affichage 6,47 pouces AMOLED incurvé sur les tranches avec encoche en goutte d'eau et optimisation NXT Vision, et son dos en verre mat et coloris Ember Gray dans lequel se logent 4 capteurs photo, le design n'a rien à envier à des modèles premium.

L'un des points intéressants (et rares) est que les quatre modules photo sont intégrés dans la coque, sans rien qui dépasse. Ils sont alignés dans un bandeau couvrant toute la largeur du smartphone, ce qui n'est pas sans rappeler le style du Pixel 6... le bloc massif débordant de la coque en moins.

TCL n'a pas lésiné sur la qualité photo en intégrant un module principal de 64 Mégapixels épaulé par un ultra grand angle et un capteur macro. À ceci s'ajoute un capteur spécial pour la photo de nuit, qui offre de grands pixels de 2,9 µm captant beaucoup de lumière en faible luminosité.

Sous Android 11 avec surcouche TCL v3.0, le TCL 10 Pro embarque un SoC Snapdragon 675 avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, extensible par carte mémoire. Nous y trouvons également une prise Jack 3,5 mm et un module infrarouge sur la tranche supérieure, la recharge de la batterie 4 500 mAh passant par une connectique USB-C.

