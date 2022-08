Tempest Rising : un RTS militaire moderne inspiré par les grands classiques dévoilé par THQ Nordic

Les créateurs de GRAVEN, Kingpin: Reloaded ou encore Bombshell veulent s'attaquer à un nouveau genre. Spligate Ironworks a en effet annoncé lors du THQ Nordic Digital Showcase qu'il s'associait encore une fois à 3D Realms pour travailler sur Tempest Rising, un « jeu de stratégie et de construction de base en temps réel se déroulant dans un monde moderne alternatif et militariste », inspiré par les plus grands RTS.

Et entre les deux campagnes solos et les modes multijoueurs, les fans du genre devraient retrouver les sensations des classiques des années 90 et 2000.

Dans Tempest Rising, retrouvez les sensations des classiques du STR d'action avec une production et des performances modernes. Inspiré par les grands titres des années 90 et 2000, ce jeu de stratégie et de construction de base en temps réel se déroule dans un monde moderne alternatif et militariste. Il comporte trois factions uniques qui ont chacune leur propre approche du combat et de l'économie pour une multitude de stratégies possibles, des cartes peuplées de structures neutres à conquérir et de populations neutres à gérer, une jouabilité profonde et gratifiante qui fait la part belle à la stratégie tout en récompensant la maîtrise, ainsi que des options de personnalisation intégrées permettant d'aborder le jeu comme vous l'entendez en solo comme en multijoueur. Endossez le rôle du commandant des Global Defense Forces, une faction de maintien de la paix très mobile et avancée, ou maniez la puissance d'une lignée aux abois avec la Tempest Dynasty, au gré de deux campagnes de 15 minutes qui vous permettront de personnaliser votre armée pour chaque mission. Dans les deux cas, vous chercherez à comprendre et à contrôler les lianes Tempest, mystérieuses, mais utiles, qui poussent anarchiquement sur une Terre déchirée par la guerre. D'autres dangers tapis dans l'ombre attendent ceux qui veulent découvrir l'origine de la Tempest... Caractéristiques Construction de base comme dans les classiques du STR, combats rapides et intenses.

3 factions jouables asymétriques avec chacune son économie et son style de jeu.

Chaque faction dispose d'un ensemble d'unités différent.

Deux campagnes solos épiques ponctuées de cinématiques entre les missions.

Escarmouche, parties personnalisées et matchmaking multijoueur classé avec classement Elo.





Tempest Rising n'a pas encore de date de sortie précise, mais il arrivera prochainement sur PC via Steam.