Tetris 99 : chaud devant, un 23e Grand Prix annoncé, un thème Zelda: Skyward Sword HD à gagner !

Il n'y a pas si longtemps, The Legend of Zelda: Skyward Sword été porté sur Switch et continue de diviser les joueurs. Cependant, cette édition dite « HD » a de quoi émoustiller les mirettes, Nintendo a fait de son mieux pour adapter cette ancienne aventure sur sa console phare du moment. Si vous êtes un gros joueur de Tetris 99 et un fan de cet épisode de The Legend of Zelda, grande nouvelle, la firme annonce une collaboration entre les titres.

Ainsi, un 23e Grand Prix a été annoncé et se déroulera du 6 août, à partir de 9h00, jusqu'au 9 août, à 8h59 !

Pour participer, vous devez être abonné au Nintendo Switch Online et jouer en ligne à Tetris 99 pendant la période de l'évènement. Vous gagnerez des points en fonction de votre classement dans chaque match. Une fois que vous aurez accumulé un total de 100 points, un nouveau thème se débloquera, avec un fond, de la musique et des motifs de Tetrimino inspirés du jeu The Legend of Zelda : Skyward Sword HD, sorti récemment !

Pour les intéressés, faites donc une croix sur votre calendrier.

