Teyon recrute pour un jeu bien différent de RoboCop: Rogue City

Étonnante carrière que celle de Teyon. Le studio polonais a pendant longtemps enchaîné les petits projets avant de se faire connaître à cause de Rambo: The Video Game, un rail-shooter catastrophique. Depuis, le studio a notamment développé l'oubliable Terminator: Resistance, mais surtout le très sympathique RoboCop: Rogue City. Autant dire que son prochain projet est attendu avec impatience et curiosité.

Même si Teyon n'a rien annoncé pour le moment, il recrute, notamment un cutscene designer, un programmeur en C++, un junior gameplay designer et un senior environment artist. Les offres d'emploi dévoilent que le studio polonais développe « un nouveau jeu Action-RPG pour PC et consoles » sous Unreal Engine 5. Teyon fera visiblement cette fois appel à des acteurs en plateau pour ses cinématiques.

Enfin, les offres d'emploi mentionnent le soutien d'un « éditeur majeur », encore inconnu, de quoi mettre des étoiles dans les yeux des joueurs. Pour rappel, RoboCop: Rogue City était un jeu de tir à la première personne réussi, dans le pur esprit de la franchise cinématographique, avec de petits arbres de compétences et quelques choix de dialogues, mais Teyon veut visiblement aller plus loin dans la dimension « jeu de rôle ». Il faudra, comme toujours, patienter avant d'en savoir davantage.

