TGA 2022 : Dune: Awakening, un premier trailer de gameplay ensablé pour les mécaniques hyper variées du MMO de survie

La franchise Dune a de nouveau la côte, y compris sur le terrain des jeux vidéo. Funcom développe ainsi un certain Dune: Awakening, un MMO de survie qui avait été dévoilé par une simple cinématique à la dernière gamescom. Les Game Awards 2022 nous ont permis de découvrir un premier aperçu du gameplay avec une bande-annonce de l'actuelle version pré-alpha.

Au programme, un héros aux compétences et à l'allégeance personnalisable, des combats d'infanterie et de véhicule à la troisième personne, des abris à construire et des ressources à collecter, pour une expérience qui s'annonce complète et dense.

Dune: Awakening combine le réalisme et la créativité des jeux de survie avec l'interactivité sociale des jeux multijoueurs persistants à grande échelle pour vous offrir un MMO de survie en monde ouvert unique et particulièrement ambitieux. Survivez aux périls du désert et prenez-en peu à peu le contrôle sur une Arrakis immense et sans chargement de zone que vous partagerez avec des milliers d'autres joueurs.

Un MMO de survie en mode ouvert

Réveillez le Dormeur

Votre histoire commence sur Arrakis, lorsque vous vous retrouvez seul au beau milieu du désert, sur la planète la plus dangereuse de tout l'univers. Rencontrez des personnages issus des livres et des films, découvrez-vous de nouveaux alliés ou ennemis, et mettez à profit les liens que vous aurez tissés avec les autres habitants de Dune pour percer le mystère enfoui dans les sables du désert.

Choisissez votre identité

Choisissez votre identité et vos capacités, grâce à un outil de création de personnage extrêmement complet et des compétences qui s'améliorent au fur et à mesure que vous les utilisez. Affirmez votre allégeance en fonction de ce que vous portez et faites-vous connaître pour vos actes, que vous choisissiez de vous spécialiser dans une voie ou, au contraire, de devenir un touche-à-tout aux multiples talents.

Explorez Arrakis comme jamais

Dune: Awakening donne vie aux paysages épiques d'Arrakis. Explorez de profonds canyons aux multiples cavernes, d'anciens laboratoires écologiques souterrains, l'immensité du désert où les dunes se succèdent jusqu'à l'horizon, et bien plus encore. Visitez des villages grouillants de vie avant de braver les périls du cœur du désert, région sans loi où les bandits sont en quête de proies faciles.

Un monde en perpétuelle évolution

Au-delà de la chaîne du Bouclier, les terribles tempêtes Coriolis bouleversent sans cesse le paysage, révélant parfois de nouveaux secrets : gisements de ressources naturelles, vaisseaux spatiaux qui se sont écrasés là, ou anciennes stations d'essais abandonnées depuis des siècles. Une fois la poussière retombée, la course est lancée. Explorez les nouveaux territoires ainsi révélés et accaparez-vous leurs secrets avant les autres.

Survivez à la planète la plus dangereuse de l'univers

Sur Arrakis, l'eau, c'est la vie. Apprenez à en trouver et à la faire durer le plus longtemps possible en utilisant votre distille à bon escient. Choisissez où bâtir et développer l'abri qui vous permettra de survivre au soleil implacable et aux terribles tempêtes de sable. Et, chaque fois que vous vous aventurez dans le désert, mesurez bien les risques que vous prenez afin d'échapper aux vers des sables.

Combinez vos types d'unité

Livrez des combats épiques à la 3e personne, que vous tombiez dans des embuscades tendues par de petits groupes combattants déterminés ou que vous participiez à de gigantesques affrontements entre armées. Combinez au mieux votre infanterie, vos engins au sol et vos appareils volants. Utilisez toutes les armes à votre disposition, allant des gadgets de Holtzman à un vaste choix d'armes à feu, et faites usage des techniques de combat au corps à corps et autres capacités enseignées par les grandes écoles de l'Imperium.

Contrôlez l'épice

Fouillez le désert pour trouver de l'épice et récoltez ce qui est la ressource la plus précieuse de l'univers. Faites équipe avec d'autres joueurs afin de vous aventurer dans le désert profond, plus prodigue, mais également plus dangereux, ou récupérez ce que vous pouvez en restant dans les zones sûres. Vendez l'épice pour vous enrichir, ou consommez-la pour augmenter votre potentiel, au risque de sombrer dans l'addiction.

Contrôlez Arrakis

Fondez une guilde et faites-la prospérer jusqu'à ce qu'elle devienne une Maison Mineure en vous alliant avec l'une des Grandes Maisons. Élevez-vous au-dessus de vos rivaux et démontrez votre domination économique en contrôlant les ressources. Mais attention, car le pouvoir est tels les sables du désert, jamais stable, et toujours prêt à se dérober sous vos pieds.

Transformez votre abri en forteresse

Créez votre base en choisissant chaque pièce parmi les nombreux styles distincts proposés. Trouvez un endroit où la roche affleure à la surface pour protéger vos constructions des vers des sables et bâtissez des avant-postes temporaires au-delà du Bouclier.

Fabriquez tout ce dont vous avez besoin

Fabriquez armes, armures, véhicules, accessoires, modifications, et bien plus encore. Perfectionnez sans cesse votre art en obtenant des schémas d'une grande rareté. Parvenir à mettre sur pied une opération de récolte et une chaîne de production efficaces vous permettra de devenir riche et puissant, mais vous vous ferez également de redoutables ennemis en cours de route.