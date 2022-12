TGA 2022 : Final Fantasy XVI officialise sa date de sortie dans le feu de l'action d'un incroyable trailer !

Nous y sommes enfin ! Les Game Awards 2022 ont comme prévu fait monter sur scène Naoki Yoshida pour une présentation spéciale qui concernait évidemment Final Fantasy XVI, l'un des jeux de Square Enix les plus attendus. Avec la vague d'interviews du mois dernier, nous savions que le département marketing prévoyait de révéler la date de sortie du jeu en cette fin d'année et un message cryptique de The Snitch a sans doute déjà vendu la mèche à ce sujet. Quoi qu'il en soit, ne boudons pas notre plaisir de découvrir une toute nouvelle bande-annonce de FFXVI !

Bande-annonce en anglais

Oui, Final Fantasy XVI sortira bien le 22 juin 2023 en exclusivité sur PS5. L'excitant nouvel aperçu est cette fois bien plus centré sur Clive, le protagoniste épris de revanche à la suite de l'incident ayant coûté la vie à son père. Outre des séquences de gameplay toujours plus folles visuellement, nous avons droit à une confrontation entre deux Ifrit, celui du mystérieux antagoniste encapuchonné et Clive. Ce dernier ne combattra pas tout le temps seul, puisque nous le voyons faire équipe avec la jeune femme qui est sans doute Jill Warrick, son loup, mais aussi avec l'Émissaire de Ramuh.

Les flammes de la vengeance brûlent d'une férocité aveuglante. Dominerez-vous les Primordiaux en les éveillant, ou vous laisserez-vous dominer ?

Bande-annonce en japonais

Par ailleurs, il sera possible de se procurer une édition Deluxe et des bonus de précommande seront offerts.

Bonus de précommande Arme Braveheart

Accessoire Ketsyes Lucky Charm - Augmente le montant de Gills obtenu lorsqu'il est équipé.

Accessoire Scholares Glasses - Augmente l'XP reçue lorqu'elles sont équipées. Édition Deluxe Contenu de l'édition standard

Mini artbook numérique

Mini OST numérique

En attendant de pouvoir découvrir ce nouvel univers dans quelques mois, Crisis Core -Final Fantasy VII- Reunion sera lui disponible d'ici seulement quelques jours, vendu 59,99 € sur Amazon.