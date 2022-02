The Centennial Case: A Shijima Story, Square Enix et le créateur de The Naked Director dévoilent un surprenant jeu d'enquête en prises de vue réelles

Il a été introduit lors du Nintendo Direct version japonaise, mais sortira bien à l'international : The Centennial Case: A Shijima Story est un nouveau projet original signé Square Enix et h.a.n.d., Inc. (Disney Magical World, NEO: The World Ends with You). Il s'agira d'un jeu d'aventure et d'énigmes en prises de vue réelles, façon Full Motion Video.

Il sera mené par une équipe technique intéressante, entre Koichiro Ito (Manager sur les Metal Gear Solid V) à la réalisation, Junichi Ehera (NieR: Automata) à la production, et surtout Yasuhito Tachibana (producteur de The Naked Director pour Netflix) à la photographie et au scénario. L'histoire tournera autour de la famille maudite des Shijima, qui a connu des morts inexpliquées au cours du siècle passé. Nous incarnerons l'autrice de romans policiers Haruka Kagami, dont les talents de déduction lui permettront d'analyser des scènes de différentes époques pour recueillir des indices et créer des liens logiques pour trouver le ou les coupables.

The Centennial Case: A Shijima Story prend vie grâce aux interprétations de Nanami Sakuraba dans le rôle de la protagoniste, Haruka Kagami, et de Yuta Hiraoka dans celui d'Eiji Shijima, le deuxième fils de la famille Shijima rentré chez lui pour aider à élucider le mystère qui tourmente sa famille. De talentueux acteurs et actrices japonais donnent du corps à cette énigmatique aventure dans laquelle ils interprètent plusieurs personnages à chaque époque. « Il s'agit d'un jeu d'énigmes dans lequel nous nous sommes jeté à corps perdu après une discussion intense entre le directeur du jeu, Koichiro Ito, qui a créé de nombreux jeux d'aventure, et Yasuhito Tachibana, producteur de The Naked Director sur Netflix, sur le thème du "jeu en prise de vue réelle conçu pour les gamers". Une histoire à la trame élaborée, une expérience de jeu dans laquelle vous utilisez vos facultés de raisonnement pour démasquer le ou la coupable, et l'énorme secret qui relie plusieurs meurtres survenus à des époques différentes... Nous avons entamé la dernière phase du développement et souhaitons en faire un jeu d'énigmes dont tout le monde pourra profiter. J'espère que vous avez hâte de le découvrir ! » a déclaré le producteur, Junichi Ehara.

Si vous êtes intrigués, sachez que The Centennial Case sortira sur PS5, PS4, Switch et PC via Steam le 12 mai 2022.