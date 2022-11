The Crew 2 : une tempête de sable, des optimisations sur next-gen et plus avec l'Épisode 1 de la Saison 7, Into the Storm

Toujours en piste, The Crew 2 accueille cette semaine l'Épisode 1 de sa Saison 7, baptisée Into the Storm. Et elle va encore amener de nouvelles idées dans le jeu de course, en nous invitant à une course en cinq étapes dans le désert étasunien, nous demandant de traverser une redoutable tempête de sable.

La Saison 7 ajoute sinon de nouveaux objets de vanité et véhicules à acheter, dont les Pontiac Firebird T/A 1977 (Street Race) et la Mitsubishi FTO GP Version R (Street Race), un Motorpass pour débloquer du contenu cosmétique, et les habituels LIVE Summits hebdomadaires. Plusieurs améliorations techniques sont aussi apportées, avec des optimisations pour le rendu sur PS5 et Xbox Series S, des icônes retravaillées sur la mappemonde et plus encore. Le changelog complet peut être retrouvé en anglais ici.

Notre nouvelle mise à jour, The Crew 2 Saison 7 - Épisode 1 : Into The Storm sera disponible pour tous les joueurs de The Crew 2 dès le 16 novembre ! Cette saison sera l'une des plus épiques à ce jour ! Motorflix a tout mis en œuvre pour proposer une aventure palpitante dans une toute nouvelle émission remplie de surprises et de défis de taille. Tentez à tout prix de terminer premier ! En plus de 2 nouveaux épisodes, diverses améliorations seront ajoutées au début de la saison 7, mais également tout au long de celle-ci. Pour plus de détails sur ce qui vous attend, consultez notre article dédié Améliorations à la qualité de vie ! Découvrez tous les détails ci-dessous. MOTORFLIX Préparez-vous à affronter la tempête. Dans cette toute nouvelle émission, vous participerez à une série de courses underground à travers les États-Unis contre vos adversaires. Mais ils ne seront pas la seule adversité : vous devrez également affronter une tempête de sable tout en évitant des obstacles et vous adapter au terrain. Les vents violents, les débris et les structures qui s'effondrent ne sont que quelques-uns des éléments que vous devrez éviter en fonçant à toute vitesse. Au total, vous profiterez de 5 épreuves qui seront disponibles dès le 16 novembre. Bien que toutes les courses seront disponibles, il faudra les terminer dans un ordre précis pour passer à l'étape suivante afin de récupérer la récompense exclusive au terme de la compétition. Gardez votre sang-froid et préparez-vous à tout surmonter pour arracher la victoire ! NOUVEAUX VÉHICULES ET OBJETS DE VANITÉ Pour faire face à la tempête, vous aurez besoin de nouveaux véhicules. Naturellement, nous avons tout ce qu'il vous faut ! Pour commencer, ces nouveaux véhicules feront également leur apparition dans la boutique en jeu : Pontiac Firebird T/A 1977 (Street Race), et la Mitsubishi FTO GP Version R (Street Race) PONTIAC FIREBIRD 1977 MITSUBISHI FTO GP VERSION R Tous les véhicules ci-dessus seront disponibles à l'achat avec des Bucks ou des Crew Credits dès le 16 novembre. Un nouveau type d'objet de vanité sera également ajouté dans cet épisode : les jantes contrastées. Ces objets de vanité proposeront 2 jeux de jantes différents, ce qui permettra d'adopter de nouveaux looks audacieux ! Enfin, 2 nouveaux Packs amateur feront leur apparition dans The Crew 2 : la Mazda RX-8 Pearl Edition et la Porsche Cayman GT4 Carbon Edition. Ces packs seront disponibles sur Ubisoft Connect ainsi que dans les boutiques Xbox et PlayStation, et comprendront une version customisée en interne de ces véhicules déjà sortis ainsi que 45 000 Crew Credits supplémentaires. Que vous commenciez tout juste votre aventure dans The Crew 2 ou que vous cherchiez à parfaire votre collection et booster vos crédits, ces packs économiques sont le choix idéal. RETOUR DE VÉHICULES Les nouveaux épisodes sont souvent synonymes de nouveaux véhicules, mais ce n'est pas tout ce qui sera ajouté à la liste des véhicules cette fois-ci. Une sélection de véhicules de la saison 1 sera désormais disponible dans la boutique contre des Bucks ou des Crew Credits ! Cela permettra aux nouveaux joueurs et à ceux qui n'ont pas eu la chance d'acheter ces véhicules de compléter leur collection. Les voitures qui font leur retour au cours de cet épisode sont les suivantes : la Ford Mustang Shelby GT500 Interception Unit (Street Race), la Bugatti Chiron Interception Unit (Hypercar), la Creators K.S. Masked Leader (Hypercar), et la Chevrolet Corvette C8 Stingray Interception Unit (Street Race). Lorsque nous ajouterons du nouveau contenu dans The Crew 2, nous continuerons à faire revenir les véhicules des saisons précédentes dans l'ordre chronologique. Assurez-vous de consulter votre collection pour voir ceux qui vous manquent ! MOTORPASS : SAISON 7 - ÉPISODE 1 Le Motorpass est de retour, mais cette fois-ci avec une nouveauté ! À partir de cette saison, le Motorpass sera disponible pour 80 000 Crew Credits ou 3 millions de Bucks. Ne manquez pas votre chance de récupérer plus de 40 nouveaux objets de vanité, ainsi que 4 nouvelles voitures ! NOUVEAUX LIVE SUMMITS Les LIVE Summits hebdomadaires se poursuivront tout au long de la saison 7, offrant un grand nombre de récompenses. Pour ceux qui ont l'esprit de compétition, gardez un œil sur les 4 LIVE Summits premium ! Ces derniers proposeront en guise de récompense platine 2 nouveaux véhicules, mais aussi 2 autres véhicules qui effectueront leur retour, donnant ainsi aux joueurs une seconde chance de les remporter. Faites vrombir vos moteurs et participez aux compétitions pour récupérer ces voitures, en commençant par le Summit du 30 novembre offrant une nouvelle arrivante dans la catégorie Demolition Derby, la Fender Charcoal ! Il reste encore du temps pour s'entraîner avant de tenter de décrocher le premier prix. Le prochain LIVE Summit, Pontiac Addict, débutera le 16 novembre. Pour plus d'informations, lisez notre article dédié : https://thecrewgame.com/271115

