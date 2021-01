The Elder Scrolls Online : suivez la révélation de l'extension Les Portes d'Oblivion ce mardi soir en notre compagnie

Comme l'an dernier, Bethesda a choisi les Game Awards pour teaser la communauté de The Elder Scroll Online au sujet du prochain Chapitre du MMORPG. Il se nommera Les Portes d'Oblivion et nous promet rien de moins que la destruction en Tamriel. Initialement prévue pour jeudi dernier, le 21 janvier, sa révélation en bonne et due forme a été repoussée à ce mardi 26 janvier en raison de l'investiture de Joe Biden, le siège de Bethesda se trouvant près de Washington.

C'est donc ce soir à 23h00 que nous allons découvrir ce que nous réserve ZeniMax Online Studios tout au long de 2021. Vous pourrez suivre la diffusion depuis la chaîne française de Bethesda ci-dessus. Le directeur du studio Matt Firor, Pete Hines et différents membres de l'équipe de développement comme Rich Lambert (directeur créatif), CJ Grebb (directeur artistique) et Leamon Tuttle (maître du savoir) seront présents pour nous dévoiler la saga de l'année.

Et s'il vous faut une bonne raison de rester éveillés jusqu'à cette heure, sachez qu'un familier Grenouille-dragon viridescente et une Caisse à Couronnes Ouroboros seront offerts dans les butins Twitch ! Suite à la présentation, les Community Managers Jessica Folsom et Gina Bruno reviendront sur les annonces avec quelques tirages au sort au passage. Enfin, ce mercredi 27 janvier à 16h00, les streameurs français Desastre, Artesio et MrElderScrolls discuteront à leur tour de cet évènement sur la chaîne française de l'éditeur.

Pour ne pas changer, nous récapitulerons les annonces effectuées dans un article dédié. Si vous avez loupé l'extension Greymoor en 2020, sachez qu'elle est vendue 62,99 € sur Gamesplanet.