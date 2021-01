The King of Fighters 2002 Unlimited Match annoncé sur PS4 avec du rollback netcode !

Les amateurs de jeux de combat signés SNK ont eu leur lot d'annonces en cette fin de semaine. Entre la révélation de deux personnages pour le Season Pass 3 de Samurai Shodown, le premier trailer de The King of Fighters XV et l'annonce de The King of Fighters XIV Ultimate Edition, 2021 démarre bien. Et ce n'est pas terminé, puisque la présentation a également servi à dévoiler une version PS4 de The King of Fighters 2002 Unlimited Match.

【KOF 2002 UM】

NOW ANNOUNCING!

THE KING OF FIGHTERS 2002 UNLIMITED MATCH is coming to PS4! Features online rollback netcode. Stay tuned for more info! #SNK #KOF pic.twitter.com/oheAagfSv0 — SNK GLOBAL (@SNKPofficial) January 8, 2021

Si aucune date de sortie n'a été donnée, la présence du fameux rollback netcode pour réduire la latence, déjà présent sur la version PC, a de quoi ravir les joueurs, qui espèrent désormais que KOF XV y aura également droit. Du reste, avec 66 personnages jouables, dont Nameless, et tout un tas de contenu dont les 50 missions du mode Challenge, de la survie avec l'Endless Mode et la création de combos à essayer dans le Practice Mode, il n'y aura pas de quoi s'ennuyer. Vous pouvez revoir la présentation du jeu à partir de 5:44 dans la vidéo ci-dessous.

