The King of Fighters XV : Ángel se bat comme une diablesse dans son trailer de gameplay

Petit à petit, nous approchons de la fin des révélations concernant le roster de The King of Fighters XV. Après une bêta ouverte à laquelle ont pu prendre part les joueurs PlayStation le week-end dernier, où certains ont pu rencontrer quelques soucis techniques qui seront corrigés d'ici la sortie, SNK dévoile ainsi une bande-annonce de gameplay pour Ángel, un véritable électron libre à l'apparence sulfureuse.

Toujours doublée par Miki Ogura, Ángel dispose d'une force, endurance, vitesse et de réflexes surhumains dont elle fait usage avec un style mélangeant de la muay-thaï et des prises de catch. Reste à voir si elle sera cette fois plus facile à prendre en mains, car elle connue pour être assez technique, en témoigne les combos dévastateurs montrés dans le trailer. Les fans reconnaîtront eux la reprise du thème musical QT★@ngel de The King of Fighters 2002 Unlimited Match.

Pour rappel, KOF XV sortira le 17 février 2022 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S et PC, et disposera à son lancement d'un roster de 39 personnages jouables. Il reste donc encore quatre combattants à introduire. Vous pouvez d'ores et déjà précommander votre exemplaire sur Amazon au prix de 44,98 €.

