The Last of Us Part II : l'importance des choix dans le gameplay et le level design présentés en vidéo

La semaine dernière, PlayStation a lancé une série de vidéos making of dans le cadre de la campagne marketing de The Last of Us Part II, nous donnant rendez-vous chaque mercredi pour découvrir un nouvel épisode et en apprendre un peu plus sur ce jeu ô combien attendu par la communauté PS4. Après l'histoire dans l'épisode 1 (désormais disponible en VOSTFR), place désormais au gameplay.

Nous retrouvons à nouveau Neil Druckmann, Kurt Margenau, Halley Gross et Anthony Newman qui délivrent ici des détails assez sombres sur ce qui nous attend. Le maître-mot de cette suite est de nous mettre dans la peau d'Ellie en nous faisant ressentir ce qu'elle vit et ainsi renforcer le lien émotionnel avec le personnage. Dans ce monde hostile, des choix difficiles tels que tuer un autre être humain devront être faits, bien accentués par le photoréalisme des graphismes. Nous ressentirons la pression de la survie en devant composer avec le loot récupéré dans l'environnement.

Ellie étant plus frêle et petite que Joel, les développeurs ont dû mettre en place des systèmes de jeu permettant de tirer partie de son agilité pour venir à bout des ennemis bien plus costauds et mieux armés, avec notamment l'ajout d'une touche de saut lui permettant de tirer partie de la verticalité des environnements. Ramper ventre contre terre fait aussi partie des possibilités de la jeune femme, avec comme particularité de pouvoir utiliser tout son arsenal dans une telle position. Cette possibilité nouvelle n'est pas sans conséquence sur l'IA, qui a donc été rendue capable de nous chercher dans les recoins. Esquiver voire fuir face à une menace trop dangereuse fera également partie du jeu.

Côté level design, l'ambition était de rendre les lieux aussi réels que possibles et pas seulement d'alterner entre phases de combat et d'exploration, avec pour conséquence de les avoir créés plus ouverts. Et croyez-le ou non, des passages entièrement scriptés pourront être manqués. Enfin, le crafting est décrit comme une récompense à l'exploration, différents outils ou armes pouvant être fabriqués à la volée, dont les différents composants présents dans le monde ont été soigneusement placés pour que nous ayons sans cesse des choix intéressants à effectuer entre plusieurs recettes. C'est d'ailleurs via des magazines qu'Ellie pourra être améliorée, mais une seule partie ne sera pas suffisante pour tout maximiser.

Décidément, le 19 juin se fait encore plus désirer à la suite de ces quelques minutes fort intéressantes.

