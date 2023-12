The Last of Us Part II Remastered : la survie bien violente du mode Sans Retour exhibée en vidéo

Après un The Last of Us Part I à l'été 2022 qui était loin d'être indispensable, Naughty Dog a annoncé il y a peu The Last of Us Part II Remastered, une version modernisé de la suite parue initialement sur PS4 en 2020, cette fois à destination de la PS5. Cette nouvelle déclinaison aura cette fois le mérite d'apporter tout un tas de nouveautés, dont un mode rogue-like Sans Retour qui a eu droit cette nuit à une bande-annonce lui étant dédiée à l'occasion de l'ouverture des précommandes.

Bande-annonce en anglais

Ce mode solo centré sur la survie nous demandera de résister aux assauts aléatoires d'ennemis du jeu au sein de lieux iconiques, avec en point d'orgue des affrontements de boss. Nous aurons la possibilité de choisir notre héros parmi une vaste liste visible dans la vidéo, à savoir Ellie, Dina, Jesse, Tommy, Joel, Abby, Lev, Yara, Mel et Manny, certains étant à débloquer et tous disposant de compétences leur étant propres. Les armes seront améliorables, des skins pourront être gagnées et des modificateurs viendront pimenter chaque partie en la rendant unique.

Bande-annonce en français

