The Last of Us Part II : un State of Play spécial à suivre en direct ce mercredi !

Lorsque Sony Interactive Entertainment a organisé un State of Play spécialement dédié à Ghost of Tsushima, la communauté s'est plaint de ne pas avoir droit à une opération identique pour The Last of Us Part II. Rassurez-vous, l'éditeur ne l'a pas oublié, et va lui réserver le même traitement cette semaine.



Nous avons rendez-vous ce mercredi 27 mai 2020 à 22h00 sur YouTube pour un State of Play cette fois dédié à The Last of Us Part II donc. Nous aurons le plaisir d'y découvrir « de nouveaux détails et une scène de gameplay totalement inédite ». Alors que le lancement approche à grands pas, difficile de savoir si Naughty Dog a encore des surprises à nous montrer, mais ceux qui voulaient un dernier regard sur l'aventure avant de se décider à l'acheter seront servis. Vous pourrez apprécier la séquence en direct sur cette même page : nous ajouterons le flux vidéo du live quand il sera disponible.

La date de sortie de The Last of Us Part II est désormais fixée au 19 juin 2020 en exclusivité sur PS4.

