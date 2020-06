The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III et son Extracurricular Edition lancés en vidéo sur Switch

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III est sorti en octobre dernier sur PlayStation 4, mais pas question pour Falcom et NIS America de se contenter d'une seule version de leur jeu de rôle. Après un portage sur PC lancé en mars dernier, c'est au tour de la Nintendo Switch d'accueillir le titre, place à une bande-annonce de lancement :

Le contenu de The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III ne change pas sur Switch, il s'agit donc toujours d'un RPG nous emmenant sur les terres annexées par l'Empire, mais avec une nouvelle équipe de personnages, la Nouvelle Classe VII. Pas de panique si vous ne connaissez pas la franchise, le titre propose une introduction rappelant les faits, et mieux encore, il est possible de télécharger un DLC gratuit sur l'eShop pour débloquer les voix japonaises.

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III est donc disponible sur l'eShop, mais également en version physique dans une Extracurricular Edition qui inclut le jeu, un mini artbook de 20 pages, une carte lenticulaire animée et une jaquette réversible. Une édition physique vendue 59,99 € à la Fnac, soit le même prix que la version dématérialisée.