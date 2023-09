The Legend of Legacy HD Remastered : ce RPG méconnu de la 3DS va faire son retour avec une belle refonte

Les amateurs de jeux de rôle ayant connu l'époque de la 3DS avaient pu découvrir dès 2015 un RPG signé Cattle Call, co-développé avec l'aide de Grezzo et FuRyu, qui s'intitulait The Legend of Legacy et n'avait clairement pas séduit la critique et les joueurs. S'il refait parler de lui après toutes ces années, c'est parce qu'à l'instar de son successeur spirituel The Alliance Alive, il va bénéficier d'une remastérisation sur les plateformes actuelles, réalisée par le studio avec à l'édition FuRyu pour le Japon et NIS America en Occident.

Avec ses faux airs de Bravely Default, The Legend of Legacy HD Remastered pourra toujours compter sur une direction artistique aguichante avec des illustrations signées Tomomi Kobayashi (SaGa), une bande-son composée par Masashi Hamauzu (de nombreux jeux de Square Enix dont Final Fantasy VII Remake), un game design conçu par Kyoji Koizumi et Masataka Matsuura, ainsi qu'un scénario signé Masato Kato (Chrono Trigger). Espérons tout de même qu'une partie des défauts de l'époque ait été atténuée.

Découverte il y a dix ans, l'île d'Avalon est entourée de mystère. Il est dit que le continent a été forgé par les dieux et les forces élémentaires, et qu'il abrite de nombreux trésors légendaires dotés d’immenses pouvoirs. De nombreuses âmes courageuses ont tenté de s'aventurer et d'enquêter sur les terres d'Avalon. Serez-vous le prochain ? Suivez les histoires de sept héros en devenir alors qu'ils débarquent sur des terres inexplorées pour réaliser leurs désirs uniques. Chacun d’eux a ses propres compétences et histoires à raconter. Gérez des formations de combat et apprenez des rôles spécifiques pour prendre le dessus en pleine bataille et remporter la victoire, et utilisez l'ancien pouvoir des éléments en forgeant des contrats en plein milieu des combats pour faire appel à de puissantes compétences. Participez à un voyage épique pas comme les autres !

Malheureusement, il faudra se compter d'une localisation en anglais avec une narration orale également disponible en japonais. Deux éditions physiques vont voir le jour en Amérique du Nord, en espérant que l'Europe y ait également droit, ce qui n'est pas clair pour le moment.

The Legend of Legacy HD Remastered Deluxe Edition Le jeu en boîte sur PS5, PS4 ou Switch.

La bande-son au format numérique.

Un mini artbook souple.

The Legend of Legacy HD Remastered Limited Edition - 79,99 $ Tout le contenu de l'édition Deluxe sur PS5, PS4 ou Switch.

Un artbook rigide Chronicles of Avalon de plus de 55 pages.

La bande-son originale sur CD de Masashi Hamauzu.

Un poster en tissu War of the Elementalists.

Un set de 7 cartes d'art Seekers of the Graal.

Une boîte collector.

The Legend of Legacy HD Remastered sortira le 1er février 2024 au Japon au prix de 6 980 ¥ et en début d'année sans plus de précision en Europe et Amérique du Nord sur PS5, PS4, Switch et PC (Steam). Oui, la période est déjà extrêmement chargée en termes de RPG, ce choix de calendrier ne semble donc pas judicieux pour qu'un nouveau public s'y intéresse. Des visuels sont également à retrouver en page suivante.

