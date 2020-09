The Outer Worlds : 11 minutes de gameplay pour l'extension Péril sur Gorgone

The Outer Worlds est sorti en octobre dernier sur PC, PS4 et Xbox One, le jeu de rôle d'Obsidian Entertainment et Private Division a séduit les joueurs et comptait deux millions de copies vendues en février. Le titre a droit à un Expansion Pass avec deux extensions, la première s'intitule Péril sur Gorgone et se dévoile au travers d'une vidéo de gameplay :

La vidéo, d'une dizaine de minutes, nous montre la quête secondaire Amour attendu, mort en vue pour éviter les spoilers, soyez rassurés. Pour rappel, Péril sur Gorgone nous emmènera sur l'astéroïde Gorgone, avec de nouveaux personnages à rencontrer et des armes inédites à débloquer, le tout porté par un scénario nous demandant d'enquêter sur l'origine mystérieuse de l'Adrénachronine. Une quête seulement accessible après avoir terminée celle de Monarque dans le jeu de base tout de même.

La date de sortie de Péril sur Gorgone est fixée au 9 septembre 2020 sur PC, PS4 et Xbox One, l'extension sera vendue 14,99 €, avec une réduction de 10 % pour les abonnés au Xbox Game Pass. Le contenu additionnel est évidemment inclus dans le Pass d'extension, vendu 24,99 € et qui donnera accès au second DLC, Meurtre sur Éridan, dès sa sortie à une date encore indéterminée. The Outer Worlds est vendu 33,73 € sur Amazon.fr, le titre existe aussi sur Switch, mais le portage est raté, et les extensions ne sont pas prévues sur la console de Nintendo...