The Outer Worlds : un vent de fraîcheur arrive avec l'extension Peril on Gorgon, déjà un trailer et une date

The Outer Worlds a beau être un jeu multiplateforme, son développeur Obsidian Entertainment appartient maintenant à la famille Xbox Game Studios. L'équipe a donc profité du Xbox Game Showcase pour parler du futur du FPS et son univers de science-fiction en détaillant la première des deux extensions de l'Expansion Pass.

Faites place à Peril on Gorgon, qui nous amènera à explorer l'astéroïde du même nom après avoir suivi un bras tranché et un mystérieux message. Cet ancien site scientifique devenu repère des monstres et maraudeurs est aussi là où nous allons essayer de retracer la piste du Dr. Olivia Ambrose à la demande de sa fille Minnie, tout en découvrant les raisons de l'annulation d'un mystérieux Projet Gorgon.

Ce DLC sera l'occasion de croiser de nouveaux personnages hauts en couleur, d'apprendre à utiliser trois nouvelles armes dont le P.E.T. (Pest Extermination Tool), et de débloquer de nouvelles compétences et équipements en profitant de l'augmentation du cap de niveaux. De nouveaux audio logs pour le Phonographe Portable pourront enfin être collectés pour en apprendre plus sur une expérience scientifique ratée. Le tableau est dressé : Peril on Gorgon est daté au 9 septembre sur PC, PS4 et Xbox One (mais pas sur Switch à cette heure), et coûtera 14,99 €.