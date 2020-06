The Pathless annoncé sur PS5, avec de l'audio 3D et des fonctionnalités exclusives à la DualSense

The Pathless n'était pas présent à la conférence Le Futur du Gaming, mais il a tout de même été annoncé sur PS5 cette semaine via le PlayStation Blog. Il s'agit pour rappel d'un jeu d'aventure avec un maître archer accompagné d'un aigle qui part explorer un monde rempli de secrets et de dangers, signé par les créateurs d'ABZÛ.

Il était déjà prévu sur PS4, PC et iOS via Apple Arcade, mais cette édition PlayStation 5 aura des atouts que les autres n'auront pas. Il profitera des performances de la machine, mais aussi de son audio 3D et surtout du retour haptique et des gâchettes adaptatives de la DualSense pour plus de sensations.

Nous pouvons enfin l’annoncer : The Pathless sortira cette année ! Et pas seulement sur PS4. Nous le lancerons également sur PS5 ! Je suis ravi de partager avec vous quelques nouveaux détails sur notre jeu. Lors des dépêches précédentes, je vous ai expliqué comment jouer comme Chasseur (Hunter), un archer habile qui doit libérer une île de la malédiction qui l’affecte à l’aide de son compagnon, un aigle. Maintenant, je vais vous expliquer en quoi la technologie next-gen de la PS5 améliorera votre expérience de jeu. Manette DualSense La manette DualSense de la PS5 change la donne. Elle vous permettra de sentir notre monde vibrer : la tension d’un arc que l’on bande, le battement des ailes d’un aigle qui prend de l’altitude, le grondement d’un boss distant qui prépare une attaque… notre objectif est de vous plonger dans le monde plein de vie de The Pathless, et la manette DualSense vous donnera l’impression d’y être réellement. Audio 3D immersif Nous avons conçu The Pathless avec des sources audio spatiales 3D. Nous avons divisé les sons ambiants en de nombreuses petites sources autour de l’environnement pour plonger le joueur au fin fond du monde. Notre jeu comporte tout un nombre de biomes exotiques, et la technologie audio de la PS5 vous donnera l’impression de courir, glisser et tirer comme si vous y étiez. Un monde ouvert entier Depuis le premier jour, nous nous efforçons de créer une expérience sans aucun écran de chargement sur PS5. Nous lançons notre niveau depuis le disque aussi rapidement que possible et, grâce à la puissance inégalée du SSD de la PS5, nous pouvons également lancer des morceaux lointains du niveau sans baisse de performance. Les barres de chargement qui progressent lentement appartiennent au passé ; la seule chose que vous ne pourrez plus faire, c’est en profiter pour lire sur votre téléphone. Et ce n’est que le début. Il y aura bientôt de nombreuses autres innovations. Restez à l’écoute pour d’autres mises à jour !

The Pathless est annoncé pour 2020 sur PS5 comme sur les autres plateformes.