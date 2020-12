The Pathless : le nouveau jeu de Giant Squid est dès à présent disponible en version physique

Sorti le 12 novembre dernier sur PlayStation 5, PlayStation 4, PC via l’Epic Games Store et sur iOS via l’Apple Arcade, The Pathless est le nouveau titre des papas d’ABZÛ, à savoir Giant Squid. Édité par Annapurna Interactive, ce jeu d’aventure vous plonge dans la peau d’une chasseresse accompagnée de son fidèle aigle qui devra vaincre la malédiction qui pèse sur son monde.

L’édition physique de The Pathless est disponible dès maintenant sur PlayStation 5 uniquement. Cette dernière est au prix de 49,99 € et contient le jeu de base ainsi que 6 cartes premium illustrées. Publiée par Just For Games, la bande-annonce ci-dessus vous montrera des séquences de The Pathless, accompagnées de nombreuses critiques de nos confrères comme Eurogamer ou Game Informer, le tout sur une musique épique et mélancolique. La chasse aux esprits malfaisants vous guette dans The Pathless :

Développé par l'équipe récompensée du jeu ABZÛ, The Pathless voit le joueur prendre le rôle d'une Chasseuse, un maître archer se rendant sur une île mystique afin d'y conjurer une ténébreuse malédiction menaçant le monde. La Chasseuse devra forger un lien profond avec l'aigle l'accompagnant afin de chasser les esprits corrompus, prenant soin de ne pas devenir lui-même une proie. Les joueurs pourront explorer des forêts mystérieuses pleines de secrets, et devront résoudre des puzzles dans des ruines antiques, avant de voir leur valeur testée au combat. Le lien entre le Chasseur, son aigle et le sort du monde est dans la balance. Tir à l'arc et fauconnerie Devenez la Chasseuse, maître archer sur une île mystique qui affronte une force maléfique qui menace le monde. Forgez une connexion avec votre aigle et foncez dans les airs. Exécutez des acrobaties fluides et des tirs incroyables avec un système de tir à l'arc unique, en tirant sans effort et en fonçant à pleine vitesse. Explorez un monde ouvert Façonnez votre chemin dans un beau monde ouvert plein de secrets. Traversez des forêts brumeuses, des prairies luxuriantes et de froides toundras. Découvrez la sombre histoire de l'île en résolvant des énigmes dans de vieilles ruines et sur la cime des arbres. Chassez des esprits malins Des esprits malins géants rôdent dans les bois. Utilisez tous vos talents pour les chasser, mais sans devenir la proie. Engagez-vous dans des combats épiques contre des bêtes maudites et restaurez la lumière sur le pays.

The Pathless est disponible sur PlayStation 5 pour sur la Fnac pour 49,99 €.