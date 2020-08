The Pathless : 6 bonnes minutes de gameplay pour le jeu de Giant Squid

Vous vous souvenez de The Pathless ? Mais si le prochain titre des créateurs d'ABZÛ qui arrive sur PS5 ! Eh bien, Giant Squid vient de partager une longue séquence de gameplay intéressante et commentée pour en savoir un peu plus sur les mécaniques et cet univers. De ce que nous pouvons en voir, le jeu est très dynamique.

Pour rappel :

Devenez la Chasseresse, une experte du tir à l'arc dont la mission est de dissiper la sombre malédiction qui s'est abattue sur son monde. Forgez un lien avec un aigle apprivoisé et explorez une vaste île forestière emplie de secrets. Résolvez des énigmes dans des ruines antiques et mettez votre talent à l'épreuve dans des combats épiques. Traquez les esprits corrompus, mais attention, ne devenez pas vous-même une proie. Le lien avec votre aigle et le destin du monde sont en jeu.

The Pathless est attendu en fin d'année 2020.