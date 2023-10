The Thaumaturge : date de sortie et prologue gratuit pour le RPG ésotérique, quid du portage sur consoles ?

11 bit studios (This War of Mine, Frostpunk) fait aussi de l'édition, et il s'occupe de The Thaumaturge, un jeu de rôle en vue isométrique dans un univers de dark fantasy ésotérique, développé par Fool's Theory. Le titre refait parler de lui cette semaine grâce à une nouvelle bande-annonce et des informations :

À l'occasion du Steam Néo Fest, The Thaumaturge s'offre une démo sur PC, qui fait office de prologue gratuit à l'aventure de Wiktor Szulski. Le personnage principal sera pour rappel capable de capturer des créatures venues d'un autre monde, les Salutors, pour les faire combattre à ses côtés. Oui, comme dans Pokémon. L'histoire se déroulera à Varsovie, en 1905, une ville très dynamique à la population variée, et comme dans tout bon RPG, les choix auront des conséquences.

Autre bonne nouvelle, la date de sortie de The Thaumaturge est fixée au 5 décembre 2023 sur PC, via Steam, l'Epic Games Store et GOG.com, tandis que des versions PlayStation 5 et Xbox Series X|S sont déjà confirmées pour début 2024, sans plus de précision. Vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon, Cdiscount et à la Fnac.