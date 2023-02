The Thaumaturge : titre, bande-annonce, images et infos pour le Project Vitriol

Développeur de This War of Mine et Frostpunk, 11 bit studios est aussi éditeur et teasait l'été dernier Project Vitriol, un jeu de rôle dans un monde sombre et ésotérique, par Fool's Theory (Seven: Enhanced Edition). Le jeu est de retour cette semaine avec un vrai titre et davantage d'informations.

Project Vitriol s'appellera donc The Thaumaturge et nous plongera dans les rues de Varsovie au début du XXe siècle. Il s'agira d'un RPG en vue isométrique nous permettant d'incarner un thaumaturge, capable d'apprivoiser des Salutors, des créatures utiles pour manipuler ou affronter les humains. Voici une présentation détaillée du jeu :

The Thaumaturge est un RPG isométrique à la narration élaborée où le combat tactique, l’évolution des personnages et la méthode d’enquête sont présentés de façon singulière. Dans un monde imprégné de forces mystérieuses et fourmillant d’étranges créatures éthérées appelées les Salutors, l’ambiguïté morale accompagnera tous vos choix. Nous sommes en 1905. Varsovie se trouve sous le contrôle de l’empire de Russie. Ses habitants forment un groupe hétérogène à la provenance, aux opinions et aux croyances diverses, souvent contradictoires : des soldats russes, des marchands juifs, des citadins polonais... Malgré les circonstances, Varsovie est une métropole animée où on peut se rendre à une fête grandiose avec la haute société et, un peu plus tard, se faire dévaliser dans les ruelles sombres du quartier Praga. Une ville porteuse de grands espoirs et d’ambitions sombres. Dans ce monde, les thaumaturges ont un potentiel inestimable : ces individus ont la capacité d’apprivoiser les Salutors, des êtres semblables à des esprits que les thaumaturges utilisent pour manipuler les humains, et même pour combattre. Les thaumaturges sont les seuls à connaître la véritable nature des Salutors. Grâce à leur capacité à exercer une emprise considérable sur les autres, ils peuvent influencer profondément le monde qui les entoure. Toutefois, le pouvoir de la thaumaturgie ne doit pas être pris à la légère. Écrivez votre histoire : comme dans tout véritable RPG, vous faites vos propres choix et en assumez les conséquences.

: comme dans tout véritable RPG, vous faites vos propres choix et en assumez les conséquences. Faites évoluer votre personnage : personnalisez votre thaumaturge pour aborder les situations auxquelles vous ferez face de diverses manières.

: personnalisez votre thaumaturge pour aborder les situations auxquelles vous ferez face de diverses manières. Menez des combats exceptionnels : venez à bout de vos ennemis en utilisant aussi bien des compétences humaines que des attaques surnaturelles réalisées par les Salutors.

: venez à bout de vos ennemis en utilisant aussi bien des compétences humaines que des attaques surnaturelles réalisées par les Salutors. Manipulez : influencez les autres personnages pour les plier à votre volonté.

: influencez les autres personnages pour les plier à votre volonté. Apprivoisez le pouvoir des Salutors : mettez leurs compétences à profit pour explorer le monde et vaincre vos adversaires.

: mettez leurs compétences à profit pour explorer le monde et vaincre vos adversaires. Arpentez un monde qui appartient au passé : découvrez une période atypique et bien documentée de l’histoire de Varsovie, à savoir le début du XXe siècle. Dans ce cadre où le crime et le prestige se mêlent, rencontrez des personnages historiques et apprenez-en plus sur leur contribution à l’histoire.

: découvrez une période atypique et bien documentée de l’histoire de Varsovie, à savoir le début du XXe siècle. Dans ce cadre où le crime et le prestige se mêlent, rencontrez des personnages historiques et apprenez-en plus sur leur contribution à l’histoire. Conçu avec Unreal Engine 5 : explorez un monde fabuleusement détaillé.

The Thaumaturge est attendu à une date encore inconnue sur PC, via Steam, GOG.com et l'Epic Games Store. D'ici là, vous pouvez retrouver Seven: Enhanced Edition à 29,99 € sur GOG.com.