Rift of the NecroDancer : première bande-annonce et images pour le spin-off standalone

Jeu de rythme pour le moins original, Crypt of the NecroDancer aura marqué les joueurs, et il a même eu droit à un spin-off dans l'univers de The Legend of Zelda, Cadence of Hyrule. Mais Brace Yourself Games est de retour avec un nouveau jeu, teasé au début du mois et détaillé à l'occasion de la gamescom 2022.

Rift of the NecroDancer est évidemment un jeu de rythme dans l'univers de Crypt of the NecroDancer, mais Cadence va devoir cette fois évoluer dans le monde moderne pour réparer des failles qui ont bouleversé sa vie. Nous retrouverons une ambiance plus contemporaine, pour des combats contre des boss notamment, avec toujours une bande originale composée par Danny Baranowsky (Super Meat Boy, The Binding of Isaac, Crypt of the NecroDancer, Cadence of Hyrule).

Le NecroDancer est de retour dans un tout nouveau jeu de rythme dérivé ! Aidez Cadence à évoluer dans le monde moderne en réparant les failles ayant ravagé sa vie. Effectuez des combats rythmiques en mode faille, dans les mini jeux et les combats de boss ! Tout cela au rythme de la nouvelle bande-son de Danny Baranowsky et de ses amis. Mode fissure : une bataille rythmée contre un flot de monstres qui sortent des failles rocheuses !

Soutien, tableaux des scores et bien plus encore !

Rift of the NecroDancer n'a pas encore de date de sortie, mais il est attendu sur PC, via Steam. Vous pouvez retrouver Crypt of the NecroDancer à 2,99 € sur GOG.com.