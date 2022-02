The Tomorrow Children : le retour ne se fera pas en free-to-play, pour le bien du jeu

Q-Games avait développé The Tomorrow Children, un jeu multijoueur free-to-play plutôt atypique, mettant l'accent sur les interactions sociales entre les joueurs. Une exclusivité PlayStation 4 qui n'a pas marché, les serveurs ont fermé après un an. Mais le titre va avoir droit à une seconde chance.

Q-Games a en effet récupéré les droits de The Tomorrow Children, alors détenus par Sony Interactive Entertainment, et il prépare le retour du jeu. Dans un long entretien accordé à GamesIndustry.biz, le fondateur du studio Dylan Cuthbert parle du modèle économique du jeu, le free-to-play va être abandonné et il explique pourquoi :

Cela signifie que le jeu peut être bien mieux équilibré, car nous n'avons pas à essayer de soutirer un peu d'argent au joueur à chaque occasion. Nous pouvons simplement construire le jeu correctement, en nous basant sur des méthodes de progression normales - plus normales, je suppose. Je pense vraiment que le problème était essentiellement le truc du free-to-play. Je pense que les gens, surtout à cette époque, n'aimaient pas les microtransactions en général. À l'époque aussi, j'ai vu de nombreux commentaires disant: « Si ce jeu n'était qu'un achat ponctuel, je l'achèterais ». Des tas de gens ont dit ça.

The Tomorrow Children ne sera donc plus free-to-play, mais c'est visiblement pour le bien du jeu, espérons que les joueurs de l'époque veuillent toujours acheter le titre. Il faudra encore patienter un peu avant de découvrir en détail ce que nous réserve Q-Games avec son jeu, qui espère le relancer en fin d'année 2022, d'abord sur PlayStation 4. Vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon.