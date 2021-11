The Tomorrow Children : Q-Games récupère les droits de l'exclusivité PlayStation et va ressortir le jeu abandonné

PixelJunk Racers, PixelJunk Monsters, PixelJunk Eden, PixelJunk Shooter ou dernièrement PixelJunk Raiders : Q-Games a multiplié les projets au gameplay varié dans son univers fétiche depuis sa création en 2001. Mais il a aussi ponctuellement touché à un tas de licences originales, dont le curieux The Tomorrow Children. Il s'agissait pour mémoire d'un free-to-play sur PS4 avec des mécaniques de construction et d'interactions sociales dans un monde dystopique où l'URSS est au pouvoir, dont les serveurs ont fermé en 2017 après un an de service.

L'expérience sandbox tenait visiblement beaucoup à cœur aux développeurs japonais, mais ils ne pouvaient rien en faire, car elle était produite et éditée par Sony Interactive Entertainment. Le studio a milité en secret pour relancer la franchise et annonce aujourd'hui fièrement qu'il a pu récupérer ses droits d'exploitation des mains de SIE. Et pas pour rien : il veut désormais ressortir le titre, sous une forme qui reste à préciser. Le directeur Dylan Cuthbert est en tout cas le premier ravi de cette négociation.

Je tiens à remercier avant tout les fans de The Tomorrow Children, sans qui je n'aurais jamais eu la confiance nécessaire pour poursuivre cet accord. Nos fans sont parmi les joueurs les plus incroyables de l'industrie et, chaque jour au cours des quatre dernières années, ils ont maintenu le rêve en vie. Je pense que la chose la plus heureuse dans cette décision est d'imaginer le plaisir que ces fans ressentiront lorsqu'ils réintégreront le monde néo-soviétique post-apocalyptique fou de The Tomorrow Children. Deuxièmement, j'aimerais remercier Sony Interactive Entertainment d'avoir également travaillé avec moi pour que la licence revienne chez Q-Games. Il nous a tous fallu un effort concerté pour franchir cette étape ultime et je suis très reconnaissant envers toutes les personnes impliquées dans le processus. Je peaufine et retravaille maintenant des parties du jeu chaque semaine et j'espère que tout le monde suivra et s'impliquera dans ce processus. Nous prévoyons d'apporter quelques changements pour le mieux et de donner à The Tomorrow Children le nouveau lancement qu'il mérite !

Quand, comment et sur quelles plateformes The Tomorrow Children verra-t-il de nouveau le jour ? Nul ne le sait pour le moment, mais le jeu bac à sable aura au moins droit à une deuxième chance. Espérons que ce soit la bonne et que Q-Games réussisse à transformer l'essai.