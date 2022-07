The Tomorrow Children: Phoenix Edition, date de sortie, vidéo de gameplay et liste d'améliorations pour le retour du jeu sur PlayStation

The Tomorrow Children aura eu une vie plutôt courte sur PS4, les serveurs ont fermé, mais Q-Games a récupéré les droits du jeu et va prochainement le ressortir dans une Phoenix Edition, avec un modèle économique premium et bien évidemment un tas d'améliorations. Le titre s'offre aujourd'hui une nouvelle bande-annonce de gameplay :

Sur le blog PlayStation, Dylan Cuthbert revient ainsi sur le projet autour de ce The Tomorrow Children: Phoenix Edition, qui aura droit à davantage d'îles à explorer, des monolithes à découvrir sur ces dernières, de nouvelles mécaniques de gameplay pour se déplacer à l'aide d'un grappin, ou encore la possibilité d'y jouer hors-ligne avec des IA.

Un retour tant attendu

Si vous ne connaissez pas The Tomorrow Children, bienvenue dans le Néant ! Je suis Dylan Cuthbert, directeur de jeu et PDG de Q-Games, à Kyoto. Je suis fier de partager ce moment avec vous. Préparez-vous à une myriade d’annonces qui devraient ravir les fans autant que les profanes. Rappel : The Tomorrow Children: Phoenix Edition a lieu dans un avenir alternatif, après l’échec d’une expérience visant à fusionner les esprits de toute l’humanité. Désormais, le retour de la civilisation se trouve entre les mains de Clones de projection, des formes de vie capables de s’aventurer dans les tréfonds du Néant pour y retrouver des survivants humains. Et c’est là que vous entrez en scène…

Si vous êtes familier avec le jeu, votre œil aguerri a sans doute remarqué un bon nombre de choses intéressantes dans la bande-annonce de gameplay d’aujourd’hui. Depuis que nous avons acheté la franchise l’année dernière, nous avons ajouté énormément de contenu pour offrir de nouvelles expériences dans The Tomorrow Children: Phoenix Edition. J’aimerais commencer par vous présenter l’un de mes ajouts préférés : les Monolithes.

Passerelle vers le Néant

Très tôt dans le développement du jeu, nous avons décidé d’ajouter davantage d’îles. C’était un choix plutôt évident. La sélection des idées à ajouter, en revanche, a été une autre paire de manches. Alors qu’une foule de concepts prometteurs était à notre portée, nous avons commencé à explorer la manière dont nous pouvions diversifier le Néant avec toutes les options que nous avions en tête. Les Monolithes se sont imposés comme la passerelle idéale pour étendre les îles existantes et les façonner en de nouveaux paysages. Il en résulte une expérience plus vaste s’étendant sur plus de 40 îles à l’heure actuelle.

Les Monolithes sont des structures semblables à des obélisques que vous pourrez découvrir sur les îles émergeant du Néant. Ils créent de nouvelles et mystérieuses façons d’explorer et, une fois que vous en aurez activé un, vous découvrirez davantage de secrets sur l’île correspondante. Notre équipe de conception a mis le paquet pour améliorer les îles existantes et développer des zones secrètes ainsi que des trésors à découvrir, en présentant des zones jusqu’ici non explorées du Néant. Pour pimenter les choses, certains Monolithes peuvent uniquement être activés par plusieurs joueurs, tandis que d’autres révèlent de nouveaux embranchements d’histoire et des poupées Matryoshka à sauver. Cet ajout donne une nouvelle dimension à l’exploration des îles !

Atteindre de nouveaux sommets

Pour vous permettre d’atteindre de nouveaux sommets, nous avons également ajouté une toute nouvelle manière de vous déplacer au sein du Néant. Le Grappin vous permettra d’escalader la plus haute des îles sans peine, et nous nous sommes beaucoup amusés à en tester les limites lors de nos derniers tests ! Il est très amusant de traverser le Néant à l’aide du Grappin, et il nous tarde d’avoir votre avis sur cette expérience à la sortie du jeu, plus tard cette année.

Prenez le contrôle

Comme le jeu d’origine a été retiré de la boutique, on m’a souvent demandé de trouver un moyen de rendre The Tomorrow Children jouable hors ligne. Je comprends tout à fait le désir de préserver votre ville indéfiniment et, aujourd’hui, je peux vous confirmer que c’est désormais possible.

The Tomorrow Children: Phoenix Edition propose un mode solo hors ligne qui exploite l’IA des Camarades pour agrémenter votre expédition solo dans le Néant. Ces IA vous aideront à réparer des bâtiments, à porter des ressources, à défendre la ville avec des tourelles et des lance-missiles, et même à secouer des arbres pour cueillir des pommes et ainsi nourrir les habitants de la ville. Vous pouvez également définir la priorité pour les actions que vous souhaitez que les IA effectuent au Poste de police. Vous pouvez aussi utiliser l’IA des Camarades lorsque vous jouez en ligne. Si vous avez besoin d’aide ou que vous attendez que des amis rejoignent votre ville, vous pouvez toujours jouer en équipe grâce à l’IA.

Nous avons également ajouté un système de codes de groupe. Celui-ci permet aux joueurs de collaborer dans une ville en ligne et facilite la connexion avec les amis. Vous pouvez modifier votre code de groupe à tout moment pour limiter ou ouvrir l’accès aux personnes que vous souhaitez. Par ailleurs, les hôtes pourront bannir les Camarades égarés.

Collaborez et transformez votre monde

Cette nouvelle expérience premium regorge de nouvelles aventures, et nous avons retiré la dépendance à un serveur pour pérenniser le jeu. The Tomorrow Children: Phoenix Edition sortira au prix de 40 € avec un bonus « Early bird » très spécial disponible lors des deux premières semaines de lancement. Nous vous livrerons plus d’infos très bientôt !

Voici un résumé rapide de certaines des nouvelles expériences bientôt disponibles dans The Tomorrow Children: Phoenix Edition lorsque le jeu sera disponible sur PlayStation 4 avec des améliorations pour PlayStation 5 :