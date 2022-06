The Tomorrow Children: Phoenix Edition, les nouveautés et la sortie de la nouvelle version de l'exclusivité PS4 se précisent

Le free-to-play The Tomorrow Children, produit par Sony Interactive Entertainment, n'avait pas fait beaucoup de bruit à sa sortie sur PlayStation 4 en 2016. Ses serveurs avaient d'ailleurs été fermés dès 2017, mais Q-Games n'avait pas envie que l'aventure ne s'arrête là. Il a travaillé en secret pour récupérer les droits de la franchise auprès de l'éditeur et a annoncé le retour du jeu sous une nouvelle forme.

Il confirme aujourd'hui qu'il reviendra sous le titre de The Tomorrow Children: Phoenix Edition en 2022, toujours en exclusivité sur PS4 pour le moment. Le jeu d'action sociale se délaissera de son modèle free-to-play et de ses microtransactions pour un format premium, sans serveur central qui pourrait être fermé en cas d'échec commercial, mais avec du peer-to-peer à la place. Il sera livré avec « plusieurs nouvelles îles à découvrir, un tutoriel approfondi, des objets jamais vus auparavant et de nouvelles façons de jouer », ainsi que des optimisations techniques sur PS5.

The Tomorrow Children: Phoenix Edition se déroule dans un avenir alternatif à la suite d’une expérience ratée visant à unir les esprits de toute l’humanité. Le retour de la civilisation est maintenant entre les mains des « Projection Clones » : de nouvelles formes de vie capables de s’aventurer profondément dans le Vide à la recherche de survivants humains préservés. Ce n’est que par leur détermination et leur coopération que l’humanité pourra être restaurée.

Les joueurs sont invités à explorer plus de 40 îles énigmatiques pour exploiter des ressources, dénicher des trésors et commencer à reconstruire ce qui a été perdu, tout en collaborant avec d’autres « Projection Clones » en ligne. La sortie prochaine de The Tomorrow Children: Phoenix Edition apporte également une série de nouvelles fonctionnalités qui incluent plusieurs nouvelles îles à découvrir, un tutoriel approfondi, des objets jamais vus auparavant et de nouvelles façons de jouer.

Avec les commentaires de la communauté à l’esprit, Q-Games a passé beaucoup de temps à revenir sur le design du jeu pour offrir une expérience premium. Cette décision permettra à The Tomorrow Children de rester jouable indéfiniment, et dans le cadre des changements de conception, le jeu ne repose plus sur un serveur central et toutes les microtransactions ont été supprimées.

Dylan Cuthbert, Game Director et fondateur de Q-Games, a déclaré :

« Aujourd’hui marque un jour incroyablement spécial pour notre équipe ici à Kyoto, alors que nous révélons tous les détails de la renaissance de notre jeu. The Tomorrow Children: Phoenix Edition semblait un titre approprié pour le projet de plusieurs années que nous avons entrepris pour ressusciter The Tomorrow Children pour nos fans, qui n’ont jamais abandonné le jeu même après sa mise hors ligne. »

« Nous nous sommes concentrés sur les améliorations pour aider les nouveaux venus dans le jeu à démarrer, apporté des modifications en fonction des commentaires des joueurs vétérans et ajouté une série de nouvelles îles, objets et façons de jouer. Cette multitude de changements nous a permis de rééquilibrer le jeu de manière nouvelle et passionnante et j’ai déjà hâte de visiter les villes des joueurs lorsque nous lancerons plus tard cette année ! »