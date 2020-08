The Witcher: Enhanced Edition Director's Cut gratuit jusqu'à ce soir, dépêchez-vous !

Beaucoup sont les joueurs à avoir joué à The Witcher 3: Wild Hunt sans pour autant avoir essayé ses prédécesseurs. Il faut dire que le premier épisode n'était sorti que sur PC, tandis que le second avait aussi eu droit à sa version Xbox 360. Si vous voulez rattraper votre retard sur la franchise, c'est l'occasion rêvée : The Witcher: Enhanced Edition Director's Cut est offert sur GOG.COM !

Pour les intéressés, ne tardez pas : l'offre n'est valable que jusqu'à ce soir, 00h00, mais vous conserverez le jeu à vie si vous l'ajoutez à votre ludothèque avant.

Votre nom est Geralt de Riv et vous êtes un Sorceleur, ce qui signifie que vous tuez des monstres pour gagner votre vie. Vous avez reçu une formation spéciale pour être le meilleur des chasseurs et votre corps a été amélioré avec des élixirs puissants pour vous aider dans votre tâche. Souffrant d'amnésie, vous avez totalement oublié votre passé. Kaer Morhen, le dernier donjon des Sorceleurs, a été attaqué par une mystérieuse organisation au moment même où vous commenciez à panser vos plaies. La bataille est gagnée, mais la recette secrète du mutagène, une substance nécessaire pour créer plus de chasseurs de votre acabit, a été volée. Les Sorceleurs survivants partent remettre la main sur le mutagène et punir toute personne impliquée. Perte de mémoire ou pas, vous êtes l'un d'entre eux. Le jeu se déroule dans un monde fantastique et sombre, aux influences médiévales, mais aussi modernes uniques. The Witcher n'est pas un RPG fantastique comme les autres, c'est une histoire profonde, avec des personnages complexes et des choix difficiles qui comptent vraiment. Il vous tiendra collé à votre écran pendant des jours entiers.

Et si c'est le dernier épisode qui vous intéresse, il est disponible en Édition Jeu de l'Année à partir de 24,90 € chez Amazon.



