There Are No Ghosts at the Grand : un curieux jeu narratif et musical annoncé en vidéo

Lors du Xbox Games Showcase, le développeur Friday Sundae a dévoilé un curieux jeu narratif et musical, There Are No Ghosts at the Grand. Un titre qui nous demandera de restaurer un vieil hôtel anglais en ruine la journée et d'affronter des fantômes la nuit, le tout dans une ambiance décalée pleine de mystère et de musique.

Voici une présentation de There Are No Ghosts at the Grand :

Quand Chris David hérite sans s'y attendre d'un hôtel anglais délabré, il a exactement 30 jours et 30 nuits pour restaurer l'édifice en ruine avant que celui-ci... ou quelque chose... ne s'empare de lui. Il y a un truc qui cloche dans cet hôtel - sous le vernis de papier et de peinture qu'il applique le jour, quelque chose d'horrible frissonne et rampe dans la nuit. Ne les croyez pas quand ils vous disent qu'il n'y a pas de fantômes au Grand. Décorateur le jour, chasseur de fantômes la nuit



Tant que dure le jour, restaurez la grandeur passée de l'hôtel en maniant des outils électriques amicaux et parlants - une sableuse, un pistolet à peinture, un canon à meubles et un pistolet à chaîne. À la nuit tombée, ces mêmes outils se transforment en armes contre le surnaturel. Déchaînez l'aspirateur sur les esprits vengeurs, exposez les assaillants invisibles avec le pistolet à peinture, ou maîtrisez les spectres rampants avec une bibliothèque bien placée en pleine figure grâce au canon à meubles. Restaurez l'hôtel et le village environnant



Pendant la journée, la restauration de l'hôtel exige de viser juste et de faire preuve d'un peu d'imagination. Vous devrez peindre et tapisser les murs, faire sauter les fenêtres cassées et briser les vieux meubles. À d'autres moments, vous devrez ralentir pour réfléchir à de petites énigmes environnementales, en vous servant du passé sombre de l'hôtel pour découvrir des indices énigmatiques. Un mystère étrange, intrigant et surnaturel



Au cœur du jeu se trouve un mystère riche et surnaturel, qui s'étend sur l'histoire du Grand Hotel, ses anciens propriétaires et le passé enfoui du joueur. L'hôtel et le village qui l'entoure recèlent bien plus qu'il n'y paraît, et tous les habitants gardent leurs propres secrets. Pourtant, sous la surface, même Chris décèle des vérités qui n'ont pas encore été révélées... y compris à lui-même. Une histoire de fantômes en chansons



Il n'y a pas de fantômes au Grand est beaucoup de choses, y compris une comédie musicale. Tous les personnages mystérieux que vous rencontrez ou décidez d'aider ont leur propre histoire et leur propre chanson, qui ne demandent qu'à être découvertes. Du ska effrayant au jazz des années de guerre, en passant par le skater punk, chaque chanson est unique et parfois surprenante. Jouez en duo avec eux pour révéler leurs vérités les plus profondes. Un village à découvrir



Ce village balnéaire anglais aux airs fanés regorge d'activités. Explorez les rues en scooter, jouez au mini-golf, passez la plage au détecteur de métaux ou prenez des photos sur la vieille jetée. Prenez le bateau de pêche pour explorer les criques cachées et draguer les trésors engloutis. Veillez simplement à être rentré à la nuit tombée, car ici, les choses changent quand le soleil se couche.

There Are No Ghosts at the Grand n'a pas encore de date de sortie, il est attendu sur PC et Xbox Series X|S, ainsi que dans le Game Pass, mais des plateformes additionnelles seront annoncées plus tard. L'abonnement au Game Pass Ultimate est disponible à 17,99 €/mois sur Amazon.