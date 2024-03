Thorgal : un jeu d'action adapté de la BD dévoilé en vidéo

Bande dessinée d'heroic fantasy et de science-fiction culte de Jean Van Hamme et Grzegorz Rosiński, Thorgal va être adapté en jeu vidéo par le studio indépendant polonais Mighty Koi. Un jeu d'action et d'aventure à destination des ordinateurs et consoles de salon de dernière génération qui s'offre un premier teaser :

Thorgal se basera donc sur l'univers de la bande dessinée belge en nous permettant d'incarner Thorgal Aegirsson, guerrier viking aux origines inconnues. Le titre inclura des mécaniques de jeu de rôle avec des quêtes à accomplir, mais surtout de nombreux ennemis à affronter. Les développeurs précisent que le jeu se destine autant aux fans de la BD qu'aux néophytes. En plus du teaser, des artworks sont à admirer sur la seconde page.

Thorgal est attendu à une date encore inconnue sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Vous pouvez retrouver les bandes dessinées sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.