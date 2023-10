Tiger Blade : le Time Crisis à l'arme blanche exclusif au PSVR trouve une date de sortie via une frénétique bande-annonce

Ikimasho Games, le studio parisien, vient d'annoncer, via une nouvelle bande-annonce, la date de sortie de son exclu PSVR 2 : Tiger Blade. Influencé par le cinéma d'action coréen, le titre se distingue aussi bien par son style visuel que par son gameplay, unique en son genre.

Présenté lors du dernier State of Play de juin, Tiger Blade permet d'incarner un assassin travaillant pour le clan du tigre et qui a pour mission de dérober un mystérieux paquet. Vous en conviendrez, si nous sommes loin, niveau scénario, d'égaler Starfield, la raison est simple : immerger le joueur le plus rapidement possible dans ce Slash'n' Dash (tranchez et courez) sous adrénaline, en prenant plaisir à déambuler, playlist hip-hop à l'appui, dans les rues stylisés de Sewoon.

Chaque niveau contient son lot d'objectifs secondaires, de score à battre et de système de classement. A l'instar de Zombieland : Headshot Fever ou Drop Dead : Dual Strike, la rejouabilité constituera, à n'en point douter, une part importante dans la durée de vie du titre. Et pour les amateurs d'armes à feu, rassurez-vous, elles seront complémentaires aux armes blanches. De plus, vous disposerez d'un grappin permettant à la fois de parcourir de longues distances, mais aussi de faire office de bouclier.

Voici, dans les détails, ce que le studio a déclaré :

Bonjour ! Nous sommes ravis de partager avec vous la toute nouvelle bande-annonce de Tiger Blade ! Depuis que nous avons annoncé le jeu en juin dernier, nous avons travaillé dur pour peaufiner les combats et les mouvements, et pour donner vie au monde de Tiger Blade. A quoi s'attendre ? A des combats intenses et rapides, qui sont au cœur de l'expérience. Vous passerez à la volée de l'épée au pistolet tout en combattant dans les zones urbaines de Sewoon (l'environnement néo-coréen du jeu). Au cours du développement du jeu, nous en sommes venus à appeler la mécanique centrale du jeu "slash 'n' dash". C'est assez explicite : vous utilisez votre épée pour taillader un ennemi ou un élément de l'environnement propice aux taillades, puis vous vous déplacez automatiquement jusqu'au point d'action suivant. Ce n'est pas la seule méthode de déplacement : vous disposez également d'un grappin qui vous permet de vous accrocher et de vous balancer à certains endroits, mais le slash 'n' dash est le principal moyen de se déplacer dans chaque niveau. Nous pensons qu'il s'agit d'une combinaison gagnante qui maintient l'action à un rythme aussi dynamique qu'exaltant. Malgré ce que son nom laisse à présager, Tiger Blade ne se limite pas à l'utilisation de l'épée. Certains ennemis ne peuvent être vaincus qu'avec une arme à feu, et nous avons veillé à ce que le passage de l'épée au pistolet se fasse en douceur et devienne très vite instinctif. Si un ennemi armé parvient à tirer, vous pouvez dévier les balles avec votre épée avant de riposter et de l'abattre. Le grappin complète votre palette d'outils et, s'il est utilisé intelligemment, peut vous donner un avantage lorsque vous vous retrouvez en infériorité numérique. Certains ennemis peuvent être ciblés avec le grappin pour leur arracher leur arme des mains et la mettre dans les vôtres, vous donnant accès à une puissance de feu supérieure, comme un fusil à pompe ou un SMG, et ce, jusqu'à ce que les munitions soient épuisées. Le grappin permet également de se mettre temporairement à l'abri, pouvant être utilisé comme bouclier en levant la main opposée. Après avoir essayé les fusillades de Tiger Blade, nous pensons que tous ceux qui connaissent Time Crisis ne seront pas surpris d'apprendre qu'il y a quelques fans du classique jeu de tir au pistolet léger de Namco dans l'équipe ! Si les combats occupent une place centrale, nous sommes également très fiers des environnements qui composent le monde de Tiger Blade. Inspirés de lieux coréens réels, vous vous retrouverez poursuivi et chassé dans une variété de zones intérieures et extérieures, y compris des docks, des marchés et des ruelles. Nous avons conçu ces zones pour qu'elles soient aussi immersives que possible, et nous continuons à ajouter des couches de détails, à peaufiner les textures ainsi que l'éclairage et les effets visuels à mesure que nous approchons de la ligne d'arrivée du développement de Tiger Blade. Nous sommes impatients de vous faire essayer Tiger Blade lorsqu'il sortira sur PS VR2 le 17 novembre prochain. Regarder la bande-annonce est une chose, mais porter le casque, s'immerger complètement et se sentir comme un assassin chevronné en plein cœur de l'action en est une autre !

Préparez vos rouleaux d'essuie-tout, le jeu est prévu pour le 17 novembre prochain exclusivement sur PSVR 2.

