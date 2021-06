Tiny Tina's Wonderlands : premières images de gameplay et partenariats pour des comics, figurines et produits dérivés annoncés

Même si Borderlands 3 (disponible à partir de 14,99 € sur Amazon.fr) a encore de beaux jours devant lui, Gearbox Software a profité du Kickoff Live! du Summer Game Fest pour présenter un spin-off surprenant de Borderlands, Tiny Tina's Wonderlands. Direction le monde imaginaire de la folle adolescente pour vivre une aventure à base de dragons et de gros flingues, mêlant le gameplay traditionnel de la saga à un univers de fantasy.

Le premier trailer ne nous avait pas vraiment montré de séquences in-game, mais des captures utilisant le moteur de jeu dévoilées par le président Randy Pitchford viennent de le faire à sa place. Rien de bien surprenant pour le moment, nous y voyons simplement des décors dignes d'un monde d'heroic fantasy avec la touche de cel-shading emblématique des Borderlands, ou encore le Seigneur Dragon campé par Will Arnett.

Et dans le même temps, Gearbox a annoncé des collaborations pour des produits dérivés autour de ce qu'il considère comme une nouvelle licence. Il va s'associer avec Mighty Jaxx pour des figurines, Bioworld Merchandising pour des vêtements ou de la décoration, Dark Horse Comics pour de la bande dessinée, Funko pour des figurines Pop! et enfin LootCrate pour une boîte mystère à l'effigie du jeu et des goodies dans des coffrets dédiés au jeu vidéo.

« Tiny Tina's Wonderlands est un nouveau monde passionnant dans lequel jouer, mélangeant aventure dans un monde fantasy avec de la coopération, du loot et un sens de l'humour qui sera familier aux fans de Borderlands. Plus important encore, il a un grand sens du fun. Nous espérons donner vie à ce plaisir et à cette aventure grâce aux produits créés par nos partenaires », a déclaré Erica Hollinshead Stead, directrice des licences, Gearbox Entertainment.

Les collectionneurs vont pouvoir s'en donner à cœur joie.