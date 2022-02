Tiny Tina's Wonderlands : une vingtaine de minutes de gameplay partagée

À la fin du mois prochain, Gearbox Software va de nouveau nous faire tirer sur tout ce qui bouge, mais avec de la magie en plus cette fois dans Tiny Tina's Wonderlands, déclinant la licence Borderlands par l'intermédiaire du jeu Bunkers and Badasses de cet univers et de l'esprit délirant de la jeune fille donnant son nom à l'aventure. Nous avons déjà pu découvrir les différentes classes de base que nous pourrons utiliser, dont le Garde fongique et le Sème-la-mort, place désormais à une vidéo de gameplay officielle.

Nous pouvons ainsi découvrir l'overworld, la carte du monde sur laquelle nous nous déplacerons de zone en zone à la manière d'un jeu de plateau, ce qui change pas mal de la formule des Borderlands. L'ATH rappelle évidemment les jeux de la licence, tout en ayant un look faisant bien plus RPG. Pour le reste, nous avons surtout droit à du défouraillage en règle à l'aide d'armes à feu et au corps à corps, sans oublier la magie, face à des mobs et même un gros boss appelé Vorcanar, avec en plus un aperçu de l'inventaire et des arbres de compétence. Une poignée de visuels a également été partagée par la même occasion.

Pour rappel, la date de sortie de Tiny Tina's Wonderlands est fixée 25 mars 2022 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. Vous pouvez le précommander sur Amazon dès 57,99 €.

