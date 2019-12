Tokyo Mirage Sessions #FE Encore fait pousser la chansonnette à ses héroïnes dans un court extrait musical

Dans un mois, l'un des jeux de rôle d'Atlus jusqu'alors exclusif à la Wii U va s'offrir une deuxième jeunesse sur Switch sous le nom de Tokyo Mirage Sessions #FE Encore, comme nous l'avions appris en septembre dans un Nintendo Direct.

Outre le fait d'inclure des personnages de Fire Emblem dans une production typée Persona, plusieurs chansons sont présentes au cours du jeu, et c'est l'une d'entre elles que l'éditeur a voulu mettre en avant aujourd'hui. Inédite, elle est intitulée She is... et met en scène Tsubasa Oribe accompagnée de Kiria Kurono pour un duo agréable à l'écoute.

Si vous désirez en savoir davantage au sujet de Tokyo Mirage Sessions #FE Encore, dont la date de sortie est fixée au 17 janvier 2020, et ses nouveautés, n'hésitez pas à consulter notre précédent article, où deux bandes-annonces donnaient de nombreux détails sur son système de combat et ses personnages : Tokyo Mirage Sessions #FE Encore : le système de combat, les personnages et plusieurs nouveautés présentés en vidéos