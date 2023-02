Tomb Raider Reloaded : une date de sortie proche et un trailer de gameplay pour le roguelike avec Lara Croft

Annoncé en 2020, Tomb Raider Reloaded n'est toujours pas officiellement disponible. Son développement long et probablement perturbé par la vente de Crystal Dynamics à Embracer Group va cependant toucher à fin (avant d'éventuelles mises à jour de contenu), car le studio Emerald City Games vient d'annoncer sa date de sortie.



Le jeu mobile gratuit sera ainsi disponible le 14 février 2023 (jour d'anniversaire de Lara Croft) sur iOS et Android, via l'App Store ou le Google Play Store, et sera aussi ajouté au catalogue Netflix Games. Et si vous n'êtes pas familiers avec son gameplay, dont le principe est connu depuis quelques mois et la bêta jouable dans certaines régions choisies, il s'agira d'un roguelike avec des scènes d'action à défilement vertical dans différents niveaux, nous invitant à enchaîner les parties pour débloquer toujours plus de bonus permanents.

Tomb Raider arrive sur mobile. Incarnez la légendaire Lara Croft comme vous ne l'avez encore jamais vue ! Inspiré des jeux Tomb Raider originaux, maniez les deux pistolets emblématiques de Lara et préparez-vous à partir à l'aventure à travers le monde ! Franchissez les arches dorées de dangereuses tombes souterraines, et traversez de périlleuses grottes de montagne, des jungles luxuriantes et d'abondantes cascades. Au cours de votre quête, vous devrez éviter des pièges cachés, découvrir d'anciennes reliques, résoudre différentes énigmes et affronter des ennemis et boss variés (c'est un T-Rex que j'entends, là ?) inédits comme familiers dans l'univers de Tomb Raider, comme des loups assoiffés de sang, des serpents venimeux, d'effrayants golems et des créatures élémentaires magiques ! Le gameplay est basé sur des étapes roguelike générées procéduralement pour une nouvelle expérience à chaque partie. En évoluant à travers chaque niveau, vous pourrez accumuler des capacités et des avantages comme les tirs perforants, les boosts d'expérience, des grenades pour des attaques plus puissantes, une évolution de personnage accélérée et une plus grande variété de dégâts. Tomber à genoux après une partie épique ne veut pas dire que c'est la fin ! Vous récupèrerez un trésor plein de pièces et de points d'expérience pour mettre à jour les tenues et les armes de Lara, et améliorer vos statistiques d'attaque de base et de PV. Caractéristiques additionnelles : Un graphisme dans le style cartoon stylisé qui réinvente Tomb Raider ;

Une bande-son originale orchestrale avec des titres classiques retravaillés pour rendre hommage à l'héritage Tomb Raider ;

Des actions iconiques de Lara Croft : regardez Lara tirer, courir, sauter et finir en figure renversée pleine de style ;

Découvrez des objets à collecter et à débloquer, y compris des reliques qui offrent des statistiques de dégâts et de guérison améliorées, et des plans qui vous permettront de fabriquer de nouvelles armes puissantes, comme des fusils et des sceptres mystiques.

