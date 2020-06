Transformers: Battlegrounds, un nouveau jeu vidéo inattendu dévoilé en images et vidéo

Le dernier jeu vidéo Transformers remonte déjà à 2016, avec les portages PS4 et Xbox One de Transformers : La Chute de Cybertron. La licence va revenir du côté de l'industrie vidéoludique d'une manière inattendue grâce à l'éditeur Outright Games et aux développeurs de Coatsink.

Transformers: Battlegrounds opposera encore une fois Bumblebee et les Autobots aux unités de Megatron, alors que nous devrons commander les robots pour sauver la Terre. De Central City à Cybertron, nous allons devoir réunir notre propre escouade pour mener nos combats sur ces différents champs de bataille.

Pour le moment, la bande-annonce n'en dit pas beaucoup plus sur les modes ou le gameplay, mais la direction artistique très grand public et familiale ne semble pas témoigner d'une expérience techniquement très approfondie. Nous savons tout juste qu'il y aura du solo et du multijoueur.

Nous avons le temps pour changer d'avis : la date de sortie de Transformers: Battlegrounds est déjà calée au 23 octobre 2020 sur PC, PS4, Xbox One et Switch.