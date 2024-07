Transformers: Galactic Trials, un nouveau jeu qui mélange les genres annoncé en vidéo

3DClouds touche a tout, il a notamment développé un jeu d'action et d'aventure avec des pirates, mais également des jeux de course. Après All-Star Fruit Racing et Xenon Racer, le studio s'est associé avec l'éditeur Outright Games pour développer Transformers: Galactic Trials, un jeu de course et de tir avec les célèbres voitures/robots extraterrestres de Hasbro.

Si des jeux vidéo Transformers ont déjà vu le jour, privilégiant l'action, ce Transformers: Galactic Trials mélangera les genres et nous plongera dans une quête auprès des Autobots et Decepticons afin d'arrêter Nemesis Prime, qui a mis la main sur les Reliques Prime. Nous retrouverons donc Bumblebee, Megatron, Elita-1 ou encore Optimus Prime dans des courses et des séquences de tir arcade. Les joueurs devront avancer dans l'aventure pour améliorer leurs compétences et débloquer de nouveaux personnages, sans oublier des skins. Il sera même possible d'y jouer à deux joueurs en local.

La date de sortie de Transformers: Galactic Trials est déjà fixée au 11 octobre 2024 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch. D'ici là, vous pouvez retrouver des produits dérivés Transformers sur Amazon, Cdiscount et Fnac.