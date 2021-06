Transformers: Heavy Metal, Niantic annonce un nouveau jeu mobile en réalité augmentée avec des combats de mechas

Niantic est surtout connu pour Pokémon GO, mais il est devenu une véritable référence en termes de jeux mobiles en réalité augmentée et des technologies associées. Il propose ainsi déjà un Harry Potter: Wizards Unite basé sur le même principe, et développe plusieurs nouvelles expériences pour Nintendo, dont une autour de la licence Pikmin.

Cela ne l'empêche pas de nouer des partenariats avec d'autres entreprises majeures du divertissement. Il va ainsi collaborer avec Hasbro pour Transformers: Heavy Metal, un jeu en RA pour Android et iOS avec des combats de mechas géants. Il ne sera pas créé directement par le studio, mais par Very Very Spaceship à Seattle, en utilisant les services et technologies de l'infrastructure Niantic Lightship, avec les soutiens des développeurs de Niantic.



« Transformers est la franchise parfaite pour la RA. Combattre et interagir avec des robots géants dans le monde réel est une expérience incroyable », a déclaré John Hanke, PDG de Niantic. « Nous voulons être à la hauteur des attentes élevées des fans de Transformers du monde entier et leur apporter un jeu différent de tout ce à quoi ils ont joué auparavant. »

Seuls un artwork et un logo ont été diffusés, mais Transformers: Heavy Metal est pourtant bien prévu pour 2021 sur le Google Play Store et l'App Store. Il aura comme souvent droit à des tests dans certains pays dans les mois précédant sa sortie.

