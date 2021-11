Transient : une date de sortie toute proche pour l'Extended Edition avec un tas de nouveautés

Stormling Studios et Iceberg Interactive avaient lancé en octobre 2021 Transient, un jeu d'horreur psychologique dans un monde dystopique cyberpunk, inspiré des écrits de H.P. Lovecraft. Le titre était attendu dans le courant de cette année sur consoles, ce sera chose faite avec une version améliorée.

Les studios viennent d'annoncer que la date de sortie de Transient: Extended Edition est fixée au 8 décembre 2021 sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC. Les joueurs sur ordinateurs qui ont déjà le jeu de base recevront en effet une mise à jour gratuite. Cette Extended Edition améliore le gameplay, permet de jouer en 4K et en HDR, et rajoute des Succès/Trophées, la possibilité d'utiliser plusieurs fichiers de sauvegarde, la compatibilité avec les manettes à retour de force et même une toute nouvelle fin à l'aventure.

Vous pouvez retrouver une bande-annonce pour Transient: Extended Edition ci-dessus, ainsi que des images sur la seconde page. Des cartes PSN prépayées sont disponibles sur Amazon.