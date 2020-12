Travis Scott aurait gagné 20 millions de dollars grâce à son concert dans Fortnite

La carrière musicale de Travis Scott est déjà couronnée de succès, mais le rappeur de 28 ans sait aussi très bien gérer ses affaires, en accumulant les contrats promotionnels avec de grandes marques comme McDonalds, Nike ou encore PlayStation. Mais Travis Scott a beaucoup fait parler de lui cette année grâce à Fortnite.

L'évènement Fortnite et Travis Scott Présentent : Astronomical a été diffusé à plusieurs reprises en avril dernier, in-game, rassemblant plus de 12,3 millions de joueurs le premier soir, avec un total de 27,7 millions de joueurs à la fin du week-end, pour 45,8 millions de visionnages. L'évènement était fou, et il a rapporté gros au rappeur. Forbes, qui cite une source anonyme, dévoile ainsi que Travis Scott aurait gagné 20 millions de dollars grâce à cet évènement, un chiffre qui prend en compte la vente des produits à son effigie dans Fortnite.

Il n'est donc pas étonnant que les artistes se bousculent pour tenter d'apparaître dans le jeu d'Epic Games avec des petits concerts plus modestes, mais en attendant, c'est quand même Disney qui est le plus représenté dans Fortnite. Après Marvel, c'est l'univers Star Wars avec The Mandalorian qui s'invite dans le Chapitre 2 - Saison 5, lancé ce matin.