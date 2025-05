Ce premier jeu d'une grosse franchise est un échec, il est abandonné après trois mois

Si vous aimez les jeux vidéo japonais, vous connaissez sans doute déjà Danganronpa. Son créateur Kazutaka Kodaka a conçu une nouvelle franchise multimédia, Tribe Nine, avec au programme un anime, webtoon et un jeu vidéo. Si l'anime a été diffusé en 2022, le webtoon se fait toujours attendre et le jeu vidéo a enfin vu le jour en février dernier sur PC, iOS et Android. Un Action-RPG free-to-play avec des mécaniques de gacha qui a des évaluations « plutôt positives » sur Steam. Malheureusement, son développeur Akatsuki Games annonce déjà une mauvaise nouvelle.

Trois mois seulement après la sortie du jeu, Akatsuki Games annonce déjà la fin de Tribe Nine, le jeu vidéo. Dans un long message publié sur Steam, le studio japonais explique qu'« après mûre réflexion, (il a) pris la difficile décision de mettre fin au service ». Les microtransactions sont déjà désactivées et les joueurs qui ont acheté des entités Enigma, la monnaie in-game, vont être remboursés prochainement. Les développeurs arrêtent tout dès maintenant, Tribe Nine n'aura plus de mises à jour de contenu ou de correctifs, le prochain chapitre de l'histoire ne verra pas le jour et « le service Tribe Nine prendra fin le 27 novembre 2025 », rendant le jeu totalement indisponible.

Akatsuki Games n'explique pas vraiment la raison de l'arrêt de son jeu, mais un petit tour sur SteamDB montre que Tribe Nine avait réuni 9 680 joueurs en simultané à son lancement il y a trois mois, ils n'étaient plus que 851 hier. Au milieu des nombreux gacha disponibles sur le marché, Tribe Nine n'a pas réussi à se démarquer. Il reste l'anime, Tribe Nine: The Complete Season, disponible à 65,31 € sur Amazon.